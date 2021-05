W niedzielny wieczór, po rocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa, odbyły się wybory Miss Universe. Nową królową piękności została Andrea Meza, która pokonała 73 inne kobiety, w tym Julię Gamę z Brazylii, z którą spotkała się w wielkim finale. Sprawdzamy, kim jest Miss Universe 2020.

Miss Universe 2020. Kim jest Andrea Meza?

26-letnia Andrea Meza urodziła się 13 sierpnia w Chihuahua City. Ma dwie młodsze siostry oraz chińskie pochodzenie. To kobieta wielu talentów. Jest certyfikowaną wizażystką i modelką, miłośniczką sportów ekstremalnych i crossfitu, a także oficjalnym ambasadorem marki turystycznej miasta Chihuahua. Jej zdjęcia zobaczycie w galerii nad tekstem.

Jury konkursu zafascynowała jednak nie tylko wyglądem, ale i postawą oraz wykształceniem. Meza to także aktywistka zajmująca się prawami kobiet, która głośno mówi o przemocy związanej z płcią. Miss Universe 2020 ukończyła studia z tytułem inżyniera oprogramowania na Autonomous University of Chihuahua w 2017 roku, co sprawia, że jest licencjonowanym informatykiem.

Podczas konkursu Meza została zapytana o zmieniające się standardy piękna. Zwyciężczyni udzieliła inspirującej odpowiedzi.

Żyjemy w społeczeństwie, które jest coraz bardziej zaawansowane, a wraz z rozwojem posuwamy się naprzód w zakresie stereotypów. W dzisiejszych czasach piękno to nie tylko sposób, w jaki wyglądamy. Dla mnie piękno jest w duszy, sercu i sposobie, w jaki się zachowujemy. Nigdy nie pozwólcie nikomu powiedzieć, że nie jesteście wartościowi – powiedziała Andrea Meza.

Andrea Meza to trzecia Meksykanka w historii konkursu Miss Universe, która wygrała prestiżowy tytuł.