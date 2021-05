Jolanta Rutowicz w 2007 roku szturmem podbiła rodzimy show-biznes. Choć zwyciężczyni czwartej edycji programu "Big Brother" przez pewien okres była na językach wszystkich, to jej kariera szybko się skończyła. Celebrytka wyjechała z Polski do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszka do dzisiaj. Rutowicz aktywna jest obecnie na Instagramie, gdzie podzieliła się zdjęciem ze swoim bratem.

Jola Rutowicz pokazała brata. Niezły z niego przystojniak

Celebrytka przebywa obecnie na Florydzie, gdzie wiedzie iście luksusowe życie. Często wrzuca zdjęcia z jachtów, imprez na plaży i hotelowych przestrzeni. W ostatnim czasie podzieliła się fotografią, na której znajduje się razem ze swoim bratem. Przystojny młodzieniec zachwycił jej obserwatorów:

Podobny do ciebie, Jolka.

Wyglądacie nieziemsko!

Przystojny Jolu, ty też ślicznie wyglądasz. Czas się dla ciebie zatrzymał.

Rutowicz, przebywając w Stanach Zjednoczonych, próbuje swoich sił jako fotomodelka. Drastycznie zmieniła też swój wizerunek - jest szczupłą blondynką z delikatnym makijażem. Zrezygnowała także z wyzywających ubrań. Gwiazda już jakiś czas temu wyznała, że jej obecność w show-biznesie była wyreżyserowana. Zapytana o to, jak wspomina przygodę z mediami, odpowiedziała:

Ja sprawdziłam się wtedy w tej szalonej roli... ale należy też wiedzieć, kiedy zejść ze sceny. Moją przygodę z show-biznesem wspominam miło. Udział w medialnym projekcie zmienił wszystko, otworzyło się wiele drzwi.

Widzicie podobieństwo między Jolą a jej bratem?