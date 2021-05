Wygląda na to, że Meghan Markle i książę Harry zostali odcięci od rodziny królewskiej już na dobre. Świadczy o tym chociażby fakt, że ich figury woskowe w londyńskim muzeum nie stoją już przy podobiźnie królowej Elżbiety II, u boku której nadal dumnie prezentują się między innymi William i Kate. Ba, nie znajdują się nawet w obszarze poświęconym członkom rodziny królewskiej. Choć dla niektórych może wydawać się to błahostką, takie "odsunięcie" pary książęcej Sussex od reszty familii ma duży wymiar symboliczny.

Figury woskowe Meghan i Harry'ego w nowym miejscu

Według zarządców Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud w Londynie nadszedł czas, by w widoczny sposób zaznaczyć odrębność księcia Harry'ego i jego żony, para książęca Sussex bowiem od ponad roku nie spełnia królewskich obowiązków. Małżonkowie przeprowadzili się do Los Angeles i każdym medialnym posunięciem (między innymi słynnym wywiadem u Oprah Winfrey czy współpracą z krytykowanym przez królową za emisję "The Crown" Netfliksem) dobitnie pokazują, że nie żałują swojej decyzji.

Odejście z dworu królewskiego w życiu realnym poskutkowało dosłownym odsunięciem Susseksów od royalsów w muzeum figur woskowych i "zniżeniem" ich do poziomu gwiazd Hollywood. To właśnie w strefie przeznaczonej dla celebrytów z czerwonego dywanu stoją teraz figury woskowe Meghan i Harry'ego. Smutnym okiem spoglądają z naprzeciwka na wyróżnioną zaszczytnym miejscem na podeście parę książęcą Cambridge.

Symboliczny widok? Na pewno dla Meghan i Harry'ego istotny wizerunkowo, ponieważ poniekąd odzwierciedla ich rolę, którą w ostatnim czasie odgrywają na arenie brytyjskiej. Zdjęcia figur woskowych rodziny królewskiej oraz Meghan i Harry'ego możecie zobaczyć w naszej galerii.

