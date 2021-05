O zwycięstwo w 14. edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" walczyli Paweł Góral, Maja Hyży, Lesław Żurek i Michał Meyer. Zwycięstwo wyśpiewał Lesław Żurek, który podbił serca widzów, wcielając się w postać Zbigniewa Wodeckiego. Czek na 100 tys. złotych aktor przekazał na rzecz Fundacji Dajemy dzieciom siłę.

"Twoja twarz brzmi znajomo". Finał pełen emocji i wzruszeń

Finałowy odcinek show emitowanego od siedmiu lat na antenie Polsatu rozpoczął się od występu wszystkich finalistów. Uczestnicy wcielili się w członków zespołu Backstreet Boys, dzięki czemu przenieśli publiczność do lat 90. Maja Hyży wystąpiła jako lider kapeli - Nick Carter, Lesław Żurek jako Kevin Richardson, Michał Meyer jako Brian Littrel i Paweł Góral wcielił się w AJ McLeana.

Następnie przyszedł czas na występy indywidualne. Jako pierwszy na scenie wystąpił Paweł Góral, który wykonał utwór Maryli Rodowicz "Ale to już było". Wcześniej wielokrotnie wykonywał utwory kobiece. W programie był już m.in. Violettą Villas, Tiną Turner, Sade i Celine Dion.

Nie wiem, jak ty to zrobiłeś, że aż tak bardzo w każdym niuansie śpiewałeś głosem Maryli Rodowicz. Ale też całą swoją aurą, uśmiechem, istnieniem z publicznością byłeś naprawdę Marylą Rodowicz - powiedziała Katarzyna Skrzynecka.

Następnie scena należała do Michała Meyera, który zaśpiewał utwór "You gave love a bad name".

Nie powiedziałbym, że ty ze swoim głosem takim, jaki masz na co dzień, będziesz mógł tak odwzorować drapieżny i z pazurem wokal Bon Joviego. Jesteś kwintesencją programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" - zachwycił się Adam Strycharczuk.

'Twoja twarz brzmi znajomo' finał fot. twojatwarzbrzmiznajomo/Instagram

Jako trzeci spośród finalistów zaprezentował się Lesław Żurek. Aktor wzruszył widzów, śpiewając utwór "Chałupy welcome to" Zbigniewa Wodeckiego.

Jaki inny występ mógłby być cudownym zwieńczeniem twoich popisów w tym programie, jak nie taki właśnie z mrugnięciem oka, ale jednocześnie dostojny za sprawą Zbigniewa Wodeckiego. Oddałeś dzisiaj jego energię - podsumował Adam Strycharczuk.

Jako ostatnia na scenie pojawiła się Maja Hyży. Artystka w finale wykonała hit Whitney Houston - "Run to you".

Wybrałaś coś, co było dla ciebie prawdziwym wyzwaniem, wcale nie będąc pewną, jaki będzie rezultat. I ta odwaga, którą dzisiaj pokazałaś, z takim rezultatem, to jest dla mnie absolutnie niesamowite - skomentował Kacper Kuszewski.

'Twoja twarz brzmi znajomo' finał fot. twojatwarzbrzmiznajomo/Instagram

"Twoja twarz brzmi znajomo". Wyniki

Zwycięzcą programu został aktor Lesław Żurek. Czek o wartości 100 tys. zł przekazał na rzecz Fundacji Dajemy dzieciom siłę. Drugie miejsce zajął Paweł Góral, a trzecie Michał Meyer. Finałową stawę zamknęła Maja Hyży.