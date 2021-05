Już w przyszłym tygodniu okaże się, która z par zwycięży w piątej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Tymczasem pomiędzy Izą a Kamilem doszło do niemałego spięcia. Uczestniczce show nie spodobało się, że u jej partnera gościła...inna kobieta.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Iza była zazdrosna o Kamila

Podczas, gdy Izy nie było w domu, Kamila odwiedziła znajoma. Mężczyzna nie przyznał się jednak wprost, że jego gościem była inna kobieta, napisał jedynie lakonicznego SMS-a, że gościa. Iza nie zamierzała przemilczeć tej sytuacji i już przy najbliższej okazji pomiędzy małżonkami doszło do konfrontacji. Kobieta zarzuciła mężczyźnie między innymi to, że gdyby sama nie zapytała o to, kto podczas jej nieobecności go odwiedził, nigdy by się nie przyznał.

Zaprosiłeś ją do siebie, tak? (...) Nie mogliście się spotkać w miejscu neutralnym? Wyjść do kawiarni czy coś? - wypytywała męża.

Kamil tłumaczył się, że znajoma wpadła na chwilę, a między nimi niczego nie ma.

Zachowanie Izy podzieliło widzów. Niektórzy uważali, że Iza słusznie miała pretensje do męża. Inni uważali, że jej zazdrość nie jest uzasadniona.

Ja jej się nie dziwię. Żona wyjechała mąż zaprasza koleżankę do siebie, i jeszcze nie mówi żonie kto był u niego, tylko posługuje się słowem "gość".

Iza chyba przejechała się w przeszłości na facetach, bo analizuje każde słowo Kamila, nadbudowuje rzeczywistość i szuka w SMS-ach drugiego dna.

Zaniepokojenie, wyjaśnienie, jasny komunikat, normalna rozmowa. Źle? Mogłaby albo rozkręcić dziką awanturę albo nic nie mówić i w sobie dusić, a on by nie wiedział o co chodzi.

A co wy myślicie o całej sytuacji?