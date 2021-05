Na początku maja na naszym serwisie wystartował nowy format. "Wybór Plotka" to interaktywny program, który jest podsumowaniem tygodniowych plotek. To widzowie wybierają, o czym chcą przeczytać! Jak to? Nasz prezenter proponuje widzom newsy, a oni wybierają, o czym chcą dowiedzieć się więcej. W każdym programie jest kilka kategorii, w każdej z nich dwa tematy do wyboru. W naszym wideo przy każdej kategorii pojawią się odsyłacze do dwóch tekstów - kliknijcie ten, który jest dla Was bardziej interesujący!

REKLAMA

Interaktywny "Wybór Plotka"

Nie ma dnia, żeby w show-biznesie mało się działo. I choć każdy dzień przynosi coś nowego - nową miłość, konflikt czy ciążę, to nasz reporter, z naprawdę wielu różnych treści, wybrał te, o których było szczególnie głośno. W tym tygodniu mamy dla was następujące kategorie: baby boom, złotopolskie gwiazdy, związki zza oceanu.

Nie da się ukryć, że jedną z najbardziej zaskakujących informacji jest powrót Bennifer, czyli Jennifer Lopez i Bena Afflecka. Para po 18 latach znów jest razem. Oni sami tego nie potwierdzili, jednak zdjęcia paparazzi mówią same za siebie. Ta dwójka ostatnio często jest widywana razem, a nawet udała się na wyjazd do Montany. Fani piosenkarki i aktora są zachwyceni! Nie tylko oni. Matt Damon, który od wielu lat przyjaźni się z Benem Affleckiem, a także Jennifer Lawrence, której z radości wymsknęło się nawet przekleństwo.

Niestety nie wszyscy wspominają dobrze swoją poprzednią miłość. Sarah Bro powiedziała o "niszczącej relacji" z gwiazdą Hollywood. Aktor, z którym się spotykała, ponoć znęcał się nad nią psychicznie i wyprał jej mózg. O kogo chodzi? Dowiecie się z naszego wideo.