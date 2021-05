13 maja na kanale artysty Fabia D'Andrea na YouTubie udostępniono ważny film, który został nakręcony dla Women's Aid, znanej na świecie organizacji charytatywnej. Do głównej roli zaangażowano byłą członkinię zespołu Spice Girls, która od lat jest związana z fundacją. Mel B za pomocą odważnej produkcji chce nagłośnić problem przemocy domowej i uświadomić, na jaką dzieje się to skalę.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemoc domowa w Polsce to wciąż ogromny problem

Mel B w mocnym filmie o przemowy domowej. "Po nakręceniu miałam mnóstwo siniaków". Sama żyła z przemocowcem, który się nad nią znęcał

Film został nakręcony dla angielskiej organizacji Women's Aid, która walczy z przemocą domową wobec kobiet i dzieci. Niemal pięciominutowa produkcja o nazwie "Miłość nie powinna ranić" przedstawia historię toksycznego związku. Mężczyzna stosuje przemoc fizyczną i psychiczną wobec swojej partnerki. Prawdziwe piekło dzieje się za zamkniętymi drzwiami, a przed rodziną oboje udają, że nic się nie dzieje.

Kossakowski przeszedł metamorfozę. "Botoks, kwas hialuronowy, powiększenie ust"

Na końcu materiału pojawia się plansza z danymi, które opublikowała Światowa Organizacja Zdrowia. Te liczby przerażają.

Jedna na trzy kobiety na świecie, około 736 milionów, to ofiary przemocy fizycznej lub seksualnej ze strony partnera lub przemocy seksualnej ze strony osoby niebędącej partnerem.

Światowa Organizacja Zdrowia yt/fabiodandreaofficial

Kobietę, która jest ofiarą przemocy, zagrała Mel B. Artystka kilka lat temu sama doświadczała tego dramatu we własnym domu. W 2007 roku wyszła za mąż za Stephena Belafonta, który zaczął się nad nią znęcać psychicznie i fizycznie w ich noc poślubną. Mężczyzna molestował ją seksualnie i zmuszał do seksu grupowego. Dopiero po niemal dziesięciu latach zdecydowała się odejść od kata i rozpocząć życie na nowo. W rozmowie z "The Sun" opowiadała, że długo cierpiała na zespół stresu pourazowego.

Nie mogłam być przytulana ani dotykana przez dobry rok. Gdyby ktoś podszedł do mnie zbyt blisko, byłabym sparaliżowana ze strachu.

Kaya Szulczewska w ogniu krytyki po aferze z rajstopami i relacją z pogrzebu ojca

Jak pandemia wpłynęła na sytuację kobiet w Polsce?

O przemocy domowej w czasie izolacji wypowiadała się Urszula Nowakowska, prezeska Centrum Praw Kobiet, dla Tok FM.

Sytuacja dla kobiet i dzieci doświadczających przemocy jest dzisiaj bardzo trudna. Izolacja sprzyja sytuacjom konfliktowym, stresowym, a to może pobudzać agresję u osób, które wcześniej miały skłonności do stosowania przemocy. Ale również u osób, które potrafiły to wcześniej jakoś kontrolować czy ukrywać. W pewnych momentach to eksploduje i dochodzi do aktów przemocy, zarówno psychicznej, jak i fizycznej.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy. Specjaliści doradzą co zrobić, żeby skłonić naszego bliskiego do kontaktu ze specjalistą.