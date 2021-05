Jakiś czas temu potwierdziły się doniesienia o rozstaniu Jennifer Lopez i Aleksa Rodrigueza. W sieci nie brakowało domysłów, co właściwie się stało. Pojawiły się głosy, że Alex ma nową partnerkę, a tymczasem wygląda na to, że J.Lo spotyka się z byłym! Jej powrót do Bena Afflecka skomentowała Jennifer Lawrence.

"Bennifer" powraca. On złamał jej serce, ale ona wybaczyła mu nawet zdradę z tancerką

Jennifer Lawrence o Jennifer Lopez i Benie Afflecku

Wieść o tym, że Jennifer Lopez i Ben Affleck znów się spotykają, była ogromnym zaskoczeniem dla fanów tej dwójki. Oni sami co prawda nie potwierdzili tych rewelacji, jednak ich wspólne zdjęcia paparazzi chyba są wystarczającym dowodem na to, że stara miłość nie rdzewieje. Po 18 latach "Bennifer" powraca!

Alex Rodriguez ponoć jest "w szoku", że jego była narzeczona tak szybko znalazła sobie partnera. Miał jednak nadzieję, że uda im się przezwyciężyć kryzys, ale ponoć Lopez nie jest zainteresowana odbudową relacji z Rodriguezem. Zdecydowanie bardziej entuzjastycznie nastawiony jest Matt Damon, który od wielu lat przyjaźni się z Benem Affleckiem.

Jest i kolejna fanka związku Lopez i Afflecka. Jennifer Lawrence nie kryje swojego podekscytowania z powrotu "Bennifer". Powiedziała o tym w podcaście "The Bitch Bible", w którym nawiązała do wspólnego wyjazdu J.Lo i Bena oraz do pierścionka z różowymi diamentami, który Affleck podarował jej przed laty.

Przełomowa pie****** wiadomość. Jennifer Lopez i Ben Affleck są znowu razem. Są w Montanie. Są teraz ze sobą na wakacjach. Jestem taka podekscytowana - zdradziła.

Też podzielacie ten entuzjazm?

