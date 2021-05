Julia Wieniawa bardzo dba o swój wizerunek w sieci. Aktywnie prowadzi swoje profile w mediach społecznościowych. Ostatnio na Instagramie podzieliła się z fanami przemyśleniami na swój temat. Pożaliła się, że do publikacji o jej życiorysie na Wikipedii ktoś dodał "najgorsze zdjęcie ever". Zaapelowała do fanów o to, by ją wspomogli i doprowadzili do zmiany fotki. Później postanowiła się z tego wytłumaczyć.

Julia Wieniawa tłumaczy, na czym polega jej "dramat" związany z Wikipedią

Młoda gwiazda opowiedziała fanom o swoich emocjach, nagrywając InstaStories. Na filmiku zamieściła dopisek "a teraz druga rozkmina". Ta "rozkmina" dotyczyła jej żalu o dodanie niekorzystnego zdjęcia na Wikipedię.

Ja pierdzielę. Dlaczego na Wikipedii jest moje najgorsze zdjęcie, z najgorszych moich czasów EVER?! Nie wiem, kto pisał moje bio na Wikipedii, bo to nie byłam ja - mówiła rozemocjonowana gwiazda Instagrama.

Chciałaby znać sprawcę, ale zwróciła się też do fanów o pomoc.

Kto dodał to najgorsze zdjęcie na świecie? Powiedzcie mi, czy da to się jakoś zmienić? Albo czy któreś z was mogłoby to jakoś zmienić? Please! - powiedziała na InstaStories.

Julia Wieniawa tłumaczy fanom swój dramat wokół brzydkiego zdjęcia na Wikipedii fot. instagram.com/juliawieniawa

Jej słowa szybko zostały nazwane w nagłówkach "dramatem". Julia dobę później stwierdziła, że chyba potrzebne są dodatkowe wyjaśnienia, zaś jej słowa o "najgorszym zdjęciu na Wikipedii" były żartem. No, przynajmniej w połowie, bo jednak w połowie były też całkiem serio:

Ja kończę uzewnętrznianie na Instagramie, że jest 15 nowych artykułów "dramat Julii Wieniawy, nie podoba jej się jej zdjęcie na Wikipedii". Oh my God! Nie róbmy z tego tematu tygodnia. To był żart. Pół żartem, pół serio. But still... - powiedziała w najnowszym nagraniu.

Żart czy nie, widać, że gwiazda mocno przeżywa sprawy związane ze swoim wyglądem. Jednak jej apel zadziałał - na Wikipedii rzeczywiście zmieniono zdjęcie. Gratulujemy skuteczności.