Od ślubu z księciem Williamem w 2011 roku, księżna Kate stała się jedną z twarzy brytyjskiej rodziny królewskiej. Księżna od początku stawia na klasyczny styl, którym zachwyca podczas oficjalnych uroczystości. Choć wybranym przez nią stylizacjom rzadko można coś zarzucić, to ona sama ma wątpliwości, co do niektórych ubrań, które zakładała. Kate nie podoba się stylizacja, którą miała na sobie podczas bożonarodzeniowego spaceru w 2019 roku.

Księżna Kate to ikona stylu, ale zdarzają się jej modowe wpadki. Jednej żałuje najbardziej

W święta 2019 roku księżna Kate, książę William i ich najstarsze dzieci, książę George i księżniczka Charlotte, wzięli udział w bożonarodzeniowym spacerze. Tego dnia księżna miała na sobie gruby szary płaszcz od Catherine Walker i zielony kapelusz. W prywatnej rozmowie z fanką Rachel Anvil wyznała, że nie jest zadowolona ze swojej stylizacji, w której najwyraźniej czuła się niekomfortowo.

Kate rozmawiała z moją córką o ubraniach i o tym, że w tej stylizacji było jej za gorąco. Powiedziała: Naprawdę nie powinnam tego nosić - w rozmowie z Metro zdradziła matka Rachel. I dodała: Ja rozmawiałam z księżniczką Charlotte o lalkach, a moja córka rozmawiała z Kate o modzie.

Księżniczka Charlotte pokazała jeden z prezentów świątecznych Joe Giddens / AP / AP

Żona księcia Williama bez wątpienia zasługuje jednak na miano ikony stylu. W jej garderobie królują głównie stylizacje od brytyjskich projektantów, a znakiem rozpoznawczym od zawsze są rozkloszowane płaszcze, sukienki koktajlowe i szpilki w odcieniu nude. Z czasem do swojej szafy ksieżna przemyciła też spodnie z szerokimi nogawkami i bardziej nowoczesne dodatki.