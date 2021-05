Jeszcze w tym roku swoją premierę ma mieć polska wersja programu "Finding Prince Charming" skierowanego do gejów, którzy poszukują uczucia. Za produkcję odpowiedzialny jest Player.pl we współpracy z Jake Vision. Castingi do programu jeszcze trwają, a chętne osoby mogą zgłaszać się na stronie producenta.

"Finding Prince Charming" - szczegóły produkcji

Jak dowiedział się Plotek, zdjęcia powstaną w willi w Hiszpanii, w regionie Andaluzji, dokładniej pod Malagą. Ten teren został wybrany nieprzypadkowo, ponieważ jest określany jako jedno z siedmiu przyjaznych miejsc dla gejów. Wiemy też, że w programie zobaczymy czternastu bohaterów, pojawi się także piętnasty uczestnik, o względy którego będą walczyć. Dlaczego zdecydowano się na stworzenie polskiej wersji show?

Wierzymy, że głośny format, który powstanie w ramach serii Player Original może zmienić stereotypy, otworzyć nas i uwrażliwić, ale także dostarczy naszym odbiorcom dobrej rozrywki - portal Wirtualnemedia.pl dowiedziało się od biura prasowego TVN Grupy Discovery.

Format powstał w 2016 roku w Stanach Zjednoczonych. Mężczyźni mieszkają w jednej willi, są odcięci od świata zewnętrznego. "Książę" ma za zadanie spotykać się z nimi, przeprowadzać rozmowy oraz umawiać się na randki. W każdym odcinku eliminuje jedną osobę, a w finale wybierze tego uczestnika, z którym widzi największe szanse na zbudowanie relacji.

Jeszcze nie wiadomo, jak będzie brzmiał polski tytuł produkcji. Nie znamy także oficjalnie nazwiska prowadzącego. Wiele wskazuje też na to, że show nie zostanie wyemitowane na głównej antenie, pojawi się tylko na platformie Player.pl. Ale w tym przypadku sprawa pozostaje otwarta.