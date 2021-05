"Idol" to program kultowy. Pierwsza polska edycja została wyemitowana na antenie Polsatu w 2002 roku. Choć zwyciężyła Alicja Janosz, to większość finalistów jest aktywna na scenie do tej pory, np. Ania Dąbrowska, Szymon Wydra, Tomek Makowiecki czy Ewelina Flinta. Najmniej aktywna z nich była zwyciężczyni, jednak widzowie show doskonale o niej pamiętają.

Alicja Janosz dzisiaj

Janosz nie udało się stworzyć hitowych przebojów, nie odnalazła się w polskim świecie muzyki. Gdy zwyciężyła show, miała zaledwie 16 lat. Widzowie pokochali ją za naturalność, uśmiech i radość, jaką emanowała. Nagrała kilka piosenek, w tym np. "Zbudziłam się", ale żadna nie sprawiła, że Janosz stała się gwiazdą na miarę kolegów z programu. Teraz jednak zaangażowała się w nowy projekt, a do mediów trafiły jej najnowsze zdjęcia. Alicja pojawiła się we Wrocławiu podczas Inauguracji Strefy Kultury Wrocław. Trzeba przyznać, że praktycznie nic się nie zmieniła. Dalej jest drobną blondyną z dziewczęcym wdziękiem, nie eksperymentuje z wizerunkiem.

Alicja Janosz aktualnie East News

Alicja Janosz pogodziła się z tym, że nie zrobiła wielkiej kariery. W pewnym momencie odkryła, że jej pasją jest uczenie dzieci. Pracuje w przedszkolu, gdzie uczy dzieci śpiewać i grać na instrumentach. Piosenkarka realizuje się także w życiu prywatnym. Od 2010 roku jest żoną Bartosza Niebieleckiego, cztery lata później zostali rodzicami, a na świecie pojawił się ich syn Tymoteusz. Jest aktywna w mediach społecznościowych, na bieżąco prowadzi swoje konto na Instagramie. Dzięki temu możemy zobaczyć, co u niej słychać oraz podejrzeć, jak urządziła mieszkanie:

Alicja Janosz stworzyła przytulne gniazdko dla swoich bliskich. Rośliny i stylowe dodatki tworzą wyjątkowy klimat