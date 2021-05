Patryk Vega to jeden z najbardziej płodnych reżyserów w Polsce. Produkuje film za filmem, w wywiadach opowiadał, że jest to związane z jego uzależnieniem od przelewów i pieniędzy. W mediach mówi się spoto nie tylko o dorobku zawodowym reżysera, wiele mówi się także o jego metamorfozie. Vega schudł ponad 40 kilogramów, w co włożył sporo pracy.

Patryk Vega na zdjęciu z 1995 roku

Jego wizerunek jest na tyle charakterystyczny, że trudno sobie wyobrazić, że kiedyś mógł wyglądać zupełnie inaczej. Teraz jednak reżyser udowodnił, że w przeszłości miał zupełnie inny styl. Na jego profilu na Facebooku pojawiło się zdjęcie sprzed 26 lat, na którym się znalazł.

Poznajecie? #1995 - zapytał się fanów.

Gdyby nie to, że ujęcie znalazło się na jego stronie, raczej mało kto zgadłby, że to właśnie on. Vega ma tutaj dłuższe czarne włosy zaczesane do tyłu. Ubrany jest w niebieską koszulę wpuszczoną w czarne spodnie, całość uzupełniają ciemne mokasyny z błyszczącymi klamrami oraz bransoleta. Internauci zostawili mnóstwo komentarzy:

Nikt nie wie, a ja wiem panie Patryku: John Travolta Vincent Vega.

Serio, kojarzy mi się z Włochem, jakąś mafią.

Z włosami ciężko poznać - piszą.

Jak wspomnieliśmy, Vega w ciągu kilku miesięcy schudł ponad 40 kilogramów. Stosował dietę, ostro ćwiczył.

Kiedy miałem 30 lat, nie przeszkadzała mi nadwaga. Ale kiedy skończyłem 40 lat, zacząłem się z tym czuć fatalnie. Byłem permanentnie zmęczony i śpiący - wyznał w jednym z wywiadów.

Wtedy nadszedł czas na zmiany, a reżyser zadbał o swoje zdrowie i ciało. Efekty są widoczne do dziś.