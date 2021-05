Zaledwie kilka dni dzieli nas od tegorocznego konkursu Eurowizji, podczas którego Polskę będzie reprezentować Rafał Brzozowski, wykonując utwór "The Ride". Prezenter TVP ma wystąpić w drugim finale, który według komentatorów ma być nieco słabiej obsadzony. To teoretycznie powinno zwiększyć szanse piosenkarza na zajęcie nieco wyższej pozycji. Być może coś w tym jest - choć polscy bukmacherzy są pewni, że Polska w tym roku zajmie ostatnie, 39. miejsce, to ci zagraniczni nie są już aż tak negatywie nastawieni. Jednak daleko im od dawania nadziei na występ w ostatnim finale.

Eurowizja 2021. Rafał Brzozowski walczy o ostatnie miejsce

Na najpopularniejszej fanowskiej stronie Eurowizji "Eurovision World" w zakładce przewidywań bukmacherów do całego konkursu, miejsce Brzozowskiego oszacowane zostaje na 35. pozycji. Za nim znajdują się aż cztery kraje: Estonia, Gruzja, Albania i Hiszpania. Przewidywania do drugiego finału dają piosenkarzowi już zdecydowanie więcej szansy na podbicie dna - Brzozowski stabilnie trzyma się ostatniego miejsca w zestawieniu.

Fanowska strona jest o tyle istotna, że w poprzednich latach trafnie typowała nie tylko zwycięzcę, ale również większość kolejnych miejsc w konkursie - można na niej wciąż głosować w plebiscycie internetowym. Ten daje Rafałowi nieco większe szanse na miejsce odrobinę wyższe, choć wciąż nie finałowe: zgodnie z głosowaniem Polska zajmie 30. miejsce.

Kto zatem w tym roku zwycięży, skoro nie Polska? W ostatnich dniach na prowadzenie wysunęła się Francja, która zepchnęła Maltę z pierwszego miejsca. Jednak różnica pomiędzy nimi jest wciąż minimalna - według bukmacherów jest to około dwa procent na korzyść Francji, a według głosujących w plebiscycie - zaledwie jeden procent. Na podium wciąż jest też Szwajcaria, która goni Francję i Maltę i również nadal ma szanse na zwycięstwo.

Rafał Brzozowski ma za sobą już pierwszą sceniczną próbę swojego występu. Opinie akredytowanych dziennikarzy przy Eurowizji 2021 były raczej chłodne. Choć część z nich pochwaliła inscenizację show, to pojawiły się głosy o słabym wokalu Brzozowskiego. Podczas próby wokaliście towarzyszyli chórzysta Paweł Skiba i czterech tancerzy Egurrola Dance Studio.

Przypominamy, że tegoroczny konkurs Eurowizji odbędzie się w dniach 18-22 maja w Rotterdamie. Występ Brzozowskiego z kolei będzie miał miejsce w czwartek 20 maja. Będziecie kibicować Rafałowi? Myślicie, że ma jeszcze szanse wejść do finału?