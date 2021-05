W telewizyjnych programach typu talent show nierzadko pojawiają się dzieci. Stacje nawet przygotowują specjalne formaty dla najmłodszych, jak np. "MasterCherf Junior" czy "The Voice Kids", jednak trudno wymyślić program dla dzieci w wieku trzech lat, jak to było w przypadku Rafałka, który skradł serca widzów w całej Polsce. Młody chłopiec wystąpił w "Mam Talent" ponad siedem lat temu. Przez dłuższy czas rodzice nie pokazywali jego nowych zdjęć w sieci. Teraz zrobili wyjątek. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

"Mam Talent". Wystąpił w programie, gdy miał trzy lata. Dziś to już duży chłopiec

Rafał Szołtysik pokazał się na castingu do programu "Mam Talent" w 2014 roku. Wyrecytował wówczas fragment "Inwokacji" z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Jego występ szybko stał się hitem w internecie. Rodzice zapewniali, że nie zmuszali Rafała do występowania, a talent do zapamiętywania odziedziczył po tacie.

Nikt go nie zmuszał. Czytamy mu przed spaniem takie książki. Ale talent ma po ojcu - mówiła kilka lat temu mama chłopca podczas jego występu.

Na Facebooku powstał fanpage chłopca, który uzbierał ponad 100 tysięcy polubień, jednak rodzice nie publikowali tam jego nowych zdjęć. Jakiś czas temu zrobili wyjątek i pochwalili się zdjęciem z jego dziesiątych urodzin. Rafał to już duży chłopak. Zobaczcie zresztą sami, jak się zmienił.

Ale ten czas leci! A z okazji urodzin życzymy wszystkiego, co najlepsze!

