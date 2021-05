Małgorzata Rozenek co rusz ogłasza na Instagramie, że przygotowuje nowy secret project. Teraz na jaw wyszło, nad czym pracowała jakiś czas temu. Okazuje się, że oprócz filmu Patryka Vegi zagrała także w filmie Łukasza Wiśniewskiego. O czym będzie "Druga połowa"? Obsada iście gwiazdorska!

Małgorzata Rozenek zagrała w komedii! U czyjego boku? Sama śmietanka! Premiera już niebawem. Mamy zdjęcia

"Druga połowa" to komedia romantyczna opowiadająca o lekarce Magdzie, która nie do końca ma szczęście w miłości. Nie dość, że już niedługo będziemy mogli podziwiać debiutującą na wielkim ekranie Małgorzatę Rozenek, to w dodatku gwiazda zagra u boku prawdziwych sław! W głównych bohaterów wcielą się Maciej Musiał, Cezary Pazura oraz Marianna Zydek.

Praca przy filmie, w którym zaangażowano pierwszoligowe nazwiska, była dla mnie wielkim wyróżnieniem. Wspaniale było podglądać ich warsztat i uczyć się od najlepszych aktorów teatralnych i filmowych w Polsce - mówi Małgorzata.

Kto oprócz powyżej wymienionych? Gościnnie pojawią się komentatorzy sportowi tacy jak: Dariusz Szpakowski, Roman Kołtoń oraz Michał Pol. Zaskoczeniem jest także udział Grzegorza Krychowiaka.

"Druga połowa" - o czym?

Młoda lekarka Magda spotyka przypadkiem tajemniczego i przystojnego dziennikarza Mateusza. Zauroczona nowopoznanym mężczyzną nie wie, że nad rodzącym się uczuciem od początku wisi złe fatum. Sprawy komplikują się bardzo szybko, kiedy wychodzi na jaw, że Magda jest córką trenera reprezentacji Polski, z którym Mateusz od dawna jest w ostrym konflikcie. Sytuacji dodatkowo nie ułatwia fakt, że dziewczyna jest także obiektem westchnień gwiazdy futbolu, Jarosława Kota, który nie cofnie się przed niczym, by zdobyć serce wybranki. Idąc za radą jej przyjaciółki, piłkarz wdraża w życie spektakularny plan "3 x Z" i chcąc "zaskoczyć, zauroczyć i zaimponować" Magdzie, wykorzystuje przy tym nieograniczone środki finansowe i ułańską fantazję. Mateusz również będzie chciał przypodobać się dziewczynie, ale w kompletnie odmiennym stylu. Czy ma jakiekolwiek szanse w miłosnej grze, w której jeden niespodziewany ruch może postawić go na spalonej pozycji?

Premiera filmu już 29 maja! Nie możemy się doczekać.