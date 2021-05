Monika Kozakiewicz z "Love Island" ostatnio mocno pracuje nad swoim wizerunkiem. Niedawno postawiła na nowy kolor włosów, a teraz, aby udoskonalić swój uśmiech, poddała się zabiegowi z zakresu stomatologii estetycznej.

REKLAMA

Zobacz wideo Magda Karwacka z "Love Island". Co sądzi o swoim "anielskim wejściu do programu"? [Koło Plotka Extra]

Brit Awards 2021. Znamy zwycięzców!

"Love Island". Monika przeszła zabieg bondingu

Monika Kozakiewicz zdobyła popularność dzięki udziałowi w pierwszej edycji programu "Love Island. Wyspa miłości". Po zakończeniu show jej kariera w mediach społecznościowych nabrała tempa, a obecnie na Instagramie obserwuje ją już ponad 280 tys. użytkowników. We wtorek Monika skończyła 25 lat, a na urodziny sprawiła sobie nietypowy prezent. Wybrała się do Stalowej Woli, gdzie w gabinecie dentystycznym przeszła zabieg bondingu.

Bonding stosuje się w ramach stomatologii estetycznej, aby udoskonalić uśmiech. Jest to metoda odbudowy zębów za pomocą nowoczesnych żywic kompozytowych bez ingerencji w tkanki zęba. Monika nie jest pierwszą celebrytką, która w ostatnim czasie poddała się temu zabiegowi. Przeszła go m.in. Blanka Lipińska, która dzięki tej metodzie wydłużyła zęby.

Monika Kozakiewicz fot. monikakej/Instagram

Monika Kozakiewicz fot. monikakej/Instagram

"Love Island". Metamorfoza Moniki Kozakiewicz

Monika Kozakiewicz przechodzi ostatnio dużą metamorfozę. Na co dzień jest makijażystką, dlatego dbanie o wizerunek to jeden z jej priorytetów. Poza nowym uśmiechem uczestniczka pierwszej edycji "Love Island" chwaliła się ostatnio także całkowicie nową fryzurą.

Natsu odpiera zarzuty, że wyciek nagrań i zdjęć był zaplanowany

Do niedawna mogliśmy ją oglądać wyłącznie w blondzie lub kolorowych perukach. Pod koniec kwietnia zaszalała jednak u fryzjera i zmieniła kolor na bardzo ciemny blond.