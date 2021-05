Meghan Markle wraz z Harrym i fundacją Archewell nawiązała współpracę z marką Procter & Gamble. To ta sama firma, do której napisała list jako 11-letnia dziewczynka, krytykując reklamę płynu do mycia naczyń.

Meghan Markle nawiązała współpracę z firmą, którą krytykowała

Dla Meghan Markle i księcia Harry'ego wsparcie kobiet jest bardzo ważne. Para spodziewa się narodzin córki i nie ukrywa, że myśląc o niej, myśli również o dziewczynach i kobietach na całym świecie.

Razem z mężem cieszymy się, że wkrótce będziemy witać na świecie córkę. Kiedy myślimy o niej, myślimy o wszystkich młodych kobietach i dziewczynach na całym świecie, które muszą mieć możliwość i wsparcie, aby poprowadzić nas naprzód. Ich przyszłe przywództwo zależy od decyzji, które podejmiemy i działań, które podejmiemy teraz, aby przygotować nas wszystkich na udane, sprawiedliwe, pełne współczucia jutro - powiedziała Meghan Markle podczas wirtualnego przemówienia dla Global Citizen VAX Live: The Concert to Reunite the World.

Teraz fundacja Meghan i Harry'ego nawiązała współpracę z Procter & Gamble. Razem chcą się skoncentrować na "równości płci".

Współpraca będzie opierać się na wspólnych aspiracjach ostatnio zademonstrowanych przez naszą wspólną pracę na rzecz Global Citizen VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, czyli wydarzenia, które wzbudziło zaufanie do szczepionek na całym świecie i pozwoliło zebrać ponad 300 milionów dolarów na rzecz globalnego dostępu do szczepionek przeciw COVID-19 - czytamy w komunikacie prasowym.

Ta współpraca może być dla Meghan wyjątkowa. Lata temu wysłała tej firmie list, w którym krytykowała reklamę płynu do mycia naczyń. Głosiła ona: "Kobiety w całej Ameryce walczą z tłustymi garnkami i patelniami". Meghan była wtedy oburzona i postanowiła działać.

W wieku 11 lat widziałam reklamę, którą uważałam za bardzo seksistowską - powiedziała Meghan podczas dyskusji panelowej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w 2019 roku. Prawdę mówiąc, w wieku 11 lat nie sądzę, żebym nawet wiedziała, co oznacza seksizm. Po prostu wiedziałam, że to jest nie w porządku, że to jest złe. I używając tego uczucia jako mojego moralnego kompasu, w tym wieku byłam w stanie zmienić tę reklamę - dodała Meghan.

Działanie Meghan było skuteczne. Napisała list do firmy i udało jej się przekonać twórców reklamy, by hasło "kobiety w całej Ameryce" zmienić na "ludzie w całej Ameryce". Teraz nie pozostaje nam nic innego, niż poczekać, co teraz zrobi była księżna w ramach współpracy.