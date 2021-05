Nina Tyrka i Agustin Egurrola przed laty tworzyli udany związek. Para doczekała się nawet córki Carmen. W 2015 roku ich związek się rozpadł. Tyrka szerszej publiczności dała się poznać jako tancerka w "Tańcu z Gwiazdami", występowała też w Zawodowej Grupie Tanecznej Volt i spełniała się jako instruktor tańca w Egurrola Dance Studio. Teraz jednak utalentowana tancerka coraz rzadziej ma zamiar pojawiać się na parkietach tanecznych. Okazuje się, że razem z bratem postawiła na nowy biznes.

REKLAMA

Zobacz wideo Ida Nowakowska starła się z Agustinem Egurrolą

Egurrola odpowiada na krytykę po odcinku "DDD". Nie ma sobie nic do zarzucenia

Nina Tyrka otwiera sieć warzywniaków

Nina Tyrka wiązała swoją przyszłość z tańcem. Wszystko zmieniło się jednak wraz z nadejściem epidemii COVID-19. Tancerka musiała się przebranżowić. Szkoły tańca przez obostrzenia związane rozprzestrzenieniem się koronawirusa musiały zostać zamknięte. Razem z bratem, Piotrem Tyrką, otworzyła więc sieć warzywniaków. Skąd taki wybór?

Wywodzimy się z rodziny warzywniaków. I mama, i tata zajmują się tym od lat. (...) Wiedziałem, co robię - powiedział na antenie "Dzień dobry TVN" brat gwiazdy, również uznany tancerz.

Okazuje się, że dla rodzeństwa sklep z warzywami to coś więcej niż sprzedawanie warzyw.

Sprzedawaliśmy pasje i emocje, teraz sprzedajemy warzywa i owoce. Szukałem podobieństw. Po co ludzie przychodzą do warzywniaka? Nie po paprykę czy ziemniaki. Ich marzeniem jest pyszny obiad rodzinny, zdrowie, odchudzanie, więc ja nadal spełniam czyjeś marzenia - mówił Piotr Tyrka.

Podczas rozmowy rodzeństwo przyznało, że ma plany, by rozwijać swoją działalność i organizować m.in. warsztaty dotyczące zdrowego żywienia. W tym temacie to Nina Tyrka ma większe doświadczenie.

Organizowałam wyjazdy połączone ze zdrowym żywieniem i trybem życia, fajnymi makijażami. Coś, co łączy to w całość jako strefę kobiet - opowiadała.

Myślicie, że rodzeństwo poradzi sobie z nowym biznesem? Trzymamy kciuki.