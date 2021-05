We wrześniu Agnieszka Woźniak-Starak dołączyła do redakcji "Dzień dobry TVN". Prezenterka współprowadzi śniadaniówkę u boku Ewy Drzyzgi, co początkowo fanom niezbyt się podobało. Wystarczyło jednak kilka tygodni, by panie się dotarły i były jednym z ulubionych duetów programu. Fotoreporterzy często robią Agnieszce zdjęcia, kiedy wychodzi z pacy. Stylem zachwyca i inspiruje. Nic dziwnego, że fanki były ciekawe, jakich kosmetyków używa. Wiele pytań pojawiało się na temat szminek...

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała zawartość kosmetyczki na prośbę fanów. Najważniejsze są szminki. Nie rusza się bez pięciu

Agnieszka Woźniak-Starak nie należy do grona otwartych gwiazd. Prezenterka jest skryta, a zdjęcia wrzuca na swoje social media rzadko. Nie zmienia to jednak faktu, że dostrzega potrzeby obserwatorów. Ostatnio dostała mnóstwo pytań o szminki, jakich używa, kiedy pojawia się w "Dzień dobry TVN". Otworzyła kosmetyczkę i zaprezentowała ulubione perełki.

Czasem pytacie, jaki miałam kolor szminki, well... Zazwyczaj pięć różnych - napisała, opatrując zdjęcie płaczącą ze śmiechu emotikoną.

Jak już wspomnieliśmy wyżej, Agnieszka to ikona stylu i fani często pytają się o rzeczy, które ma na sobie. Zdarza jej się nosić rzeczy z sieciówek, ale często jednak uzupełnia takie stylizacje drogimi dodatkami. Woźniak-Starak uwielbia chociażby francuską markę Chloe, której torebki warte są kilka tysięcy złotych. Pamiętajcie jednak, że w sieciówkach można znaleźć świetnie zamienniki i również wyglądać stylowo. A szminki... kolory bardzo podobne!

