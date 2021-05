Brit Awards to brytyjski odpowiednik nagród Grammy. W tym roku gala, która od lat odbywa się w lutym, została przeniesiona na 11 maja z powodu pandemii. Na scenie wystąpiły największe gwiazdy, a w arenie zasiadła publiczność. Na gali w The O2 Arena w Londynie zaśpiewało wielu nominowanych. Wydarzenie uświetnili: Dua Lipa, Coldplay, Arlo Parks, Rag'n'Bone Man, Pink & the Lewisham, The Weeknd, Griff, Headie One, Olivia Rodrigo oraz Greenwich NHS Choir, a także ku zaskoczeniu publiczności - Elton John.

Specjalna statuetka dla Taylor Swift. Kto jeszcze zwyciężył?

Wielkim sukcesem może cieszyć się Taylor Swift. Artystka jako pierwsza kobieta i jednocześnie pierwsza osoba spoza Wielkiej Brytanii otrzymała specjalną statuetkę Global Icon Award za całokształt twórczości. Do tej pory nagrodę tę otrzymali m.in. David Bowie, Elton John czy Robbie Williams. Jak wskazali organizatorzy, Swift wniosła ogromny wkład w historię muzyki i była najpopularniejszą piosenkarką 2020 roku w Wielkiej Brytanii.

Na dwie statuetki miała szansę Jessie Ware. Z kolei Dua Lipa, Arlo Parks i Celeste zostały nominowane w aż trzech kategoriach.

A kto jeszcze został nagrodzony? Przedstawiamy pełną listę nominowanych i zwycięzców.

Międzynarodowa artystka solowa:

Ariana Grande

Billie Eilish - zwyciężczyni

Cardi B

Miley Cyrus

Taylor Swift

Artystka solowa:

Arlo Parks

Celeste

Dua Lipa - zwyciężczyni

Jessie Ware

Lianne La Havas

Międzynarodowy artysta solo:

Bruce Springsteen

Burna Boy

Childish Gambino

Tame Impala

The Weeknd - zwycięzca

Artysta solo:

AJ Tracey

Headie One

J Hus - zwycięzca

Joel Corry

Yungblud

Przełomowy artysta:

Arlo Parks - zwyciężczyni

Bicep

Celeste

Joel Corry

Young T & Bugsey

Album:

Arlo Parks - Collapsed in Sunbeams

Celeste - Not Your Muse

Dua Lipa - Future Nostalgia - zwyciężczyni

J Hus - Big Conspiracy

Jessie Ware - What's Your Pleasure?

Brytyjski singiel:

220 Kid & GRACEY - Don't Need Love

Aitch & AJ Tracey feat. Tay Keith - Rain

Dua Lipa - Physical

Harry Styles - Watermelon Sugar - zwycięzca

Headie One feat. AJ Tracey and Stormzy - Ain't It Different

Joel Corry feat. MNEK - Head & Heart

Nathan Dawe feat. KSI - Lighter

Regard & RAYE - Secrets

S1MBA feat. DTG - Rover

Young T & Bugsey feat. Headie One - Don't Rush

Brytyjska grupa:

Bicep

Biffy Clyro

Little Mix - zwycięzca

The 1975

Young T & Bugsey

Międzynarodowa grupa:

BTS

Fontaines D.C.

Foo Fighters

HAIM - zwycięzca

Run The Jewels

Wschodząca gwiazda: