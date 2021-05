Meghan Markle i książę Harry w walentynki ogłosili, że po raz drugi zostaną rodzicami. Ta data nie była przypadkowa. Otóż 14 lutego 1984 roku księżna Diana i książę Karol również poinformowali, że oczekują narodzin dziecka - Harry'ego. Według ustaleń mediów poród Meghan przewidziany jest na koniec czerwca. Jeden z tabloidów twierdzi jednak, że para już powitała na świecie pociechę.

Meghan Markle już urodziła?

Niedługo po tym, jak para ogłosiła, że powitają na świecie drugie dziecko, udzieliła wywiadu Oprah Winfrey. W trakcie rozmowy z dziennikarką Meghan i Harry zdradzili też płeć drugiego dziecka. Ich syn Archie będzie mieć siostrę! Albo już ją ma... Tabloid "New Idea" twierdzi, że dziewczynka już pojawiła się na świecie. Skąd takie wnioski? Sąsiedzi, którzy mieszkają w okolicy pary, dość regularnie widywali ciężarną Meghan spacerującą z synem i psem. Teraz nie widzą aktorki. Niektórzy mogliby pomyśleć, że skoro jest w zaawansowanej ciąży, to być może spacery są dla niej męczące i zdecydowanie rzadziej wychodzi z domu. Tutaj pojawia się kolejna kwestia, która dała do myślenia sąsiadom. Ponoć Harry też dawno nie był widziany.

To takie ekscytujące. Harry też się nie nudzi. Nic nie wskazywało na to, żeby jeździł na rowerze lub chodził z psiakiem na plażę. Wszyscy zakładają, że jest u boku Meghan, bo właśnie po raz drugi został ojcem - twierdzi źródło tabloidu.

To nie koniec rzekomych dowodów. Harry dość szybko wrócił z pogrzebu księcia Filipa i ponoć, nie dlatego że ma napięte relacje z rodziną, a po to, by być przy żonie podczas porodu. Dodatkowo Meghan miała zapisać Archiego do żłobka, by mieć więcej czasu dla siebie i na przygotowanie się do porodu. Aktorka nie pojawiła się także u boku Harry'ego podczas koncertu Global Citizen VAX LIVE w Los Angeles, który odbył się 2 maja, i który to miała poprowadzić z mężem. Według informatora para jest zachwycona, że wszyscy myślą, że dziecko urodzi się pod koniec czerwca, bo teraz mogą skupić się na drugim maluchu.

Byli szczęśliwi, że wszyscy przypuszczali, że termin porodu ma nastąpić w czerwcu - powiedział jeden z informatorów.

Po informacji, którą wypuścił tabloid, wydaje się, że para spokoju wcale nie zazna, a tylko zmierzy się z jeszcze większym zainteresowaniem ze strony fanów i mediów. Myślicie, że faktycznie Meghan i Harry powitali już drugie dziecko?

