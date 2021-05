Kolejna śmierć w "M jak miłość". Asia przeżyje rodzinną tragedię

W życiu Ani Chodakowskiej miało już wszystko się ułożyć. Bohaterka "M jak miłość" wyjechała z Francji do Polski, żeby związać się z Michałem (w tej roli możemy oglądać Pawła Deląga). Niestety, kilka dni po wyjeździe dowie się o śmierci ojca. To nie koniec dramatów w jej życiu.

"M jak miłość". W 1593. odcinku Asia dowie się o śmierci ojca

Asia Chodakowska odbierze telefon od Zosi (Julia Wróblewska). Okaże się, że nastolatka dzwoni, by powiadomić ją o śmierci ukochanego taty. Adam (Juliusz Krzysztof Warunek) miał niespodziewany zawał. Niestety, mimo że lekarze próbowali go uratować, umrze. Wiadomość załamie Asię. Kobieta stanie przed decyzją, czy wrócić do Francji i zająć się pogrzebem.

Tymczasem w jej życiu osobistym nie będzie się układało tak dobrze, jak to sobie wyobrażała. Okaże się bowiem, że Michał wcale tak bardzo nie czekał na jej przyjazd i nie jest aż tak w niej zakochany.

Myślicie, że Asia w końcu ułoży sobie życie, czy może znów zdecyduje się wyjechać do Francji?

