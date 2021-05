Często słyszymy o metamorfozach ludzi show-biznesu - do historii przeszły już przemiany Agnieszki Chylińskiej, Marii Peszek czy Mai Sablewskiej. Rzadziej dotyczą one związanych ze światem polityki, choć do spektakularnych wyjątków należy przypadek Anny Kalaty. Była Minister Pracy i Polityki Społecznej już kilka lat temu mocno się zmieniła. Jak wygląda teraz?

Anna Kalata i jej metamorfoza sprzed lat. Co robi i jak dzisiaj wygląda?

Anna Kalata wciąż jest aktywna zawodowo - jak przyznała w "Dzień Dobry TVN", od polityki trudno uciec. Kalata znalazła także nową pasję - kobieta opisuje się obecnie jako "preppers", czyli osoba gotowa na wszystko:

Z polityki nie można się wyleczyć. Na tyle, na ile pozwalają mi obowiązki zawodowe, obserwuję dosyć bacznie. Myślę, że żyjemy w ciekawych czasach i obserwacja tego, co się dzieje, jaką mamy sytuację społeczną, polityczną i gospodarczą powoduje, że rozpoczęłam swoją nową pasję. A mianowicie edukuję się, jak być dobrym preppersem, czyli osobą przygotowaną na wszystko. Pogłębiam wiedzę, jak żyć bez Internetu, światła, dostępu do mediów. W tych czasach zagrożenia, zmiany klimatu, żebyśmy nauczyli się żyć w różnych warunkach - mówiła.

Kalata jest wiceprezeską Indyjsko-Polskiej Izby Gospodarczej i prowadzi firmę, która zajmuje się doradztwem gospodarczym. Na prowadzonych przez nią mediach społecznościowych widać, że chce inspirować inne kobiety do zmian. Kalata ostatnio zdecydowała się na podcięcie włosów.

Niezwykła metamorfoza polityczki zaczęła się, kiedy wyjechała w podróż do Indii. Jak opisywała w rozmowie z portalem Plejada, w 45-stopniowym upale w Delhi postanowiła, że to czas na zmiany.

Pojechałam tam z oficjalną wizytą, jeszcze jako Minister Pracy i Polityki Społecznej. Odnalazłam tam brakującą cząstkę mojej własnej duszy. I ona była tym katalizatorem, tym zapłonem do zmian. W Delhi, w 45-stopniowym upale poczułam, jak mi ciążą te kilogramy, to bycie kimś, kim wewnętrznie już nie jestem. (...) Tam stwierdziłam, że muszę zrobić jakiś pierwszy krok, aby móc znowu czuć się ze sobą dobrze.

Piękna bizneswoman jest singielką. Ma dorosłe dzieci i doczekała się nawet wnuków. Anna Kalata jest miłośniczką psów i jogi.