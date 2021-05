Agata Buzek ma na swoim koncie wiele ról filmowych w polskich, ale też zagranicznych produkcjach, m.in. francuskich, brytyjskich czy amerykańskich. Zagrała w "Kolibrze" u boku Jasona Stathama czy "High Lige" z Robertem Pattinsonem. Choć odnosi sukcesy, zdaje się, że rzadko się nimi chwali. Znów jest głośno o aktorce. A to za sprawą jej roli w niemieckim horrorze "Sen" ("Schlaf") w reżyserii Michaela Venusa. W niektórych scenach Buzek jest naga.

Agata Buzek nago w niemieckim horrorze

"Sen" przedstawia historię Marleny, którą co noc prześladują wizje i koszmary senne. Kobieta widzi tajemniczy hotel, w którym dochodziło do samobójstw. Kiedy odkrywa, że to miejsce naprawdę istnieje, popada w obłęd i trafia na oddział do szpitala psychiatrycznego. Z pomocą przychodzi jej córka, która chce rozwiązać zagadkę, jednak podobnie jak matka, zaczyna popadać w szaleństwo.

Agata Buzek gra epizodyczną rolę w produkcji. Wciela się w Trude, uwodzicielską kobietę, która pojawia się w jednym ze snów Marleny, głównej bohaterki. Scena, którą odegrała naga Buzek jest bardzo zmysłowa i kipi erotyką. Dla wielu aktorów rozbierane sceny są ogromnym wyzwaniem, ale zdaje się, że Agata Buzek nie ma z nimi problemu, bo już kilka razy pokazała się nago na ekranie. W horrorze "Sen" w erotycznych ujęciach pojawia się w towarzystwie innych rozebranych osób.

Agata Buzek w rozbieranych scenach

To nie pierwszy raz, kiedy Agata Buzek zdecydowała się na odważne, rozbierane sceny na dużym ekranie. Aktorka pokazała się już nago np. w pierwszym polskim filmie Netfliksa "Erotica 2022" czy też produkcji "Ciemno, prawie noc".

