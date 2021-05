Już jakiś czas temu Michał Wiśniewski ogłosił fanom, że chce popracować nad swoją formą i figurą, ponieważ w czasie pandemii nabrał kilka nadprogramowym kilogramów i teraz zamierza się ich pozbyć. Dodał nawet, że jego aktywność na Instagramie będzie dotyczyć głównie diety pudełkowej oraz ćwiczeń fizycznych. Właśnie wprowadził swoje zapowiedzi w życie.

Michał Wiśniewski walczy z dodatkowymi kilogramami. "Nie mieszczę się w kostiumy"

Zobacz wideo Najpierw spacer, potem trening. Michał Wiśniewski pracuje nad formą

Michał Wiśniewski pokazuje, ile waży

Muzyk postanowił relacjonować swoim fanom walkę o niższą wagę oraz szczuplejsze ciało. Na jego InstaStories pojawiają się teraz nagrania z konsumowania posiłków oraz relacje z treningów. Michał Wiśniewski daje z siebie wszystko, a na jednym ze zdjęć napisał "10 kg". Tyle zamierza jeszcze schudnąć. Wspominał już o tym jakiś czas temu, mówiąc, że nie zazna spokoju, póki nie zrzuci tych kilogramów. Obecnie waży 78,8 kilogramów, co zaprezentował na InstaStories.

Jak widać, na razie jego cel nie uległ żadnym zmianom, mimo że minęło już trochę czasu, a jego żona, Pola Wiśniewska, zapewniała go, że 72 kilogramy wystarczą i by więcej nie chudł. Wygląda na to, że nie udało jej się go przekonać.

Michał Wiśniewski zaczął poruszać temat swojej wagi już kilka miesięcy temu. Zapozował wtedy z wydętym brzuchem, a zdjęcie humorystycznie podpisał słowami:

Plotki o kolejnej ciąży w rodzinie są grubo przesadzone, aczkolwiek... Pandemia robi swoje! #mężczyznawciąży #ojciecisyn #czasnadiete #niemieszczesiewkostiumy #mniam

Nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki za Michała i jego postanowienia.