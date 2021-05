Mariusz Adam Ryjek, kojarzony z wielu programów telewizyjnych, nie żyje. Informacja o jego śmierci obiegła media w niedzielę. Kilka godzin wcześniej portal "Zaginieni przed laty" poinformował o zaginięciu Ryjka. Teraz Mariusza Adama Ryjka pożegnał kucharz i prowadzący "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia", Wojciech Modest Amaro.

Mariusz Adam Ryjek nie żyje. Trwa zbiórka na jego pogrzeb

Mariusz Adam Ryjek nie żyje. Żegna go Wojciech Modest Amaro

Wojciech Modest Amaro zdecydował się na upamiętnić uczestnika programu na Instagramie. Na InstaStories opublikował jego czarno-białą fotografię, którą podpisał krótkim, ale wymownym "R.I.P", czyli rest in peace - spoczywaj w pokoju.

Mariusz Adam Ryjek nie żyje. Żegna go Wojciech Modest Amaro Instagram/wojciechmodestamaro

Mariusz Adam Ryjek miał 36 lat. Od wielu lat brał udział w różnych programach rozrywkowych. Widzowie mogą go kojarzyć nie tylko z "Hell's Kitchen. Piekielna kuchnia", ale i "You Can Dance" czy "Warsaw Shore". Teraz mężczyzna miał walczyć na gali Krwawy Sport 3. W niedzielę poinformowano o jego zaginięciu, a następnie śmierci. Policja wstępnie wykluczyła udział osób trzecich.

Bliscy Mariusza Adama Ryjka zbierają pieniądze na jego pogrzeb.

Z wielkim żalem i smutkiem przekazujemy Wam informację iż Mariusz Adam - RYJEK nie żyje! Rodzina i przyjaciele chcieliby godnie pożegnać Ryjka. Przede wszystkich wspomóc jego mamę w wydatkach związanych z pogrzebem i wspomóc ją dalszym życiu bez syna! - czytamy na stronie zbiórki.

Progiem zbiórki było 10 tysięcy złotych, jednak kwota cały czas rośnie. Obecnie udało się uzbierać ponad 15 tysięcy złotych. Zbiórkę wsparło ponad 180 osób.

