Nie żyje Tawny Kitaen, aktorka i modelka znana z roli w filmie "Gwendoline" i serialu "Hercules". O jej śmierci poinformował "New York Times", a tragicznie doniesienia potwierdziły jej córki, Wynter i Raine.

Tawny Kitaen nie żyje. Gwiazda serialu "Herkules" miała 59 lat

Córki Kitaen w oświadczeniu cytowanym przez TMZ potwierdziły doniesienia o śmierci ich mamy, a także podziękowały fanom za wsparcie:

Z rozdartym sercem potwierdzamy śmierć naszej mamy. Chcemy tylko powiedzieć "dziękuję" dla was wszystkich, jej fanów i przyjaciół, którzy zawsze okazywali jej tyle wsparcia i miłości. Dawaliście jej życie każdego dnia. Tęsknimy, kochamy i będziemy pielęgnować jej spuściznę każdego dnia.

Tawny Kitaen znana jest z głównej roli w erotycznym filmie przygodowym "Gwendoline" z 1984 roku. W drugiej połowie lat 90. grała postać Dejaniry w serialu "Herkules", pokazywanym w telewizji Polsat. Widzowie mogą kojarzyć ją również z udziału w teledyskach Whitesnake, a w szczególności w wideoklipie do ich największego przeboju - "Here I Go Again". Kitaen była związana z liderem tej grupy przez trzy lata, a na następnie wyszła za sportowca Chucka Finleta, któremu urodziła córki, Wynter i Raine.

W latach 90. Kitaen pojawiła się w sitcomie "Kroniki Seinfelda". Dubbingowała również jedną z głównych bohaterek serialu animowanego "Kot Ik!" - kotkę Annabellę. W programie "America's Funniest People" wystąpiła z kolei w roli współprowadzącej. Już w XXI wieku wzięła udział w reality show "The Surreal Life" i "Celebrity Rehab with Dr. Drew".

Nie jest znana przyczyna śmierci aktorki.