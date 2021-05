Rafał Brzozowski poleciał kilka dni temu do Rotterdamu, by wziąć udział w przygotowaniach do tegorocznego występu na 65. Konkursie Piosenki Eurowizji. W poniedziałek miał okazję po raz pierwszy wykonać "The Ride" na scenie, na której zaśpiewa przed Europą już 20 maja. Wideo z próby trafiło do sieci. Wejdzie do finału? Ponoć nadzieja umiera ostatnia...

REKLAMA

Zobacz wideo Rafał Brzozowski przygotowuje się do Eurowizji. Śpiewa "The Ride" pod prysznicem?

Eurowizja. Rafał Brzozowski zaśpiewał "The Ride" na próbie w Rotterdamie. Nie jest dobrze... "Liczyłem na lepszy występ"

Na oficjalnym eurowizyjnym kanale na YouTubie pojawiło się 30-sekundowe nagranie przedstawiające poniedziałkowy pobyt Rafała w hali, w której odbędzie się tegoroczny konkurs. Polski reprezentant wykona "The Ride" w czarnym klasycznym garniturze. Nie możemy się oprzeć wrażeniu, że nic spektakularnego się nie dzieje. Co z wokalem? Naszym zdaniem Rafał sobie nie poradził. Chyba niezbyt dobrze się słyszał.

Jak internauci oceniają występ Brzozowskiego po krótkiej zapowiedzi? Opinie są różne.

Cóż, chórki słychać bardziej niż jego głos. Uwielbiam tę piosenkę, ale on nie może zrobić tego na żywo dobrze. Powodzenia, Polsko.

Nie spodziewałem się, że jego inscenizacja będzie tak dobra! Mam nadzieję, że zagwarantuje to Polsce udział w wielkim finale.

Naprawdę liczyłem na lepszy występ... Mam nadzieję, że poprawi swój wokal! - czytamy na YouTubie.

Jak widać, komentujący są podzieleni. Mimo wszystko liczymy, że sprawdzą się przewidywania fanów Rafała z Europy, który dzięki nim może zaśpiewać także w finale 22 maja. Trzymamy kciuki za kolejne próby.