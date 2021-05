Widzowie BBC długo czekali na nowy miniserial "The Pursuit Of Love", jednak już pierwsze sceny wywołały u nich skrajne emocje. Jak się okazuje, Dominic West wcielił się w rolę Matthew Radletta, czyli ojca Lindy, którą gra Lily James. Jeszcze kilka miesięcy temu para wywołała niemały skandal, gdy przyłapano ich na romansie. Widzowie uznali teraz, że oglądanie ich razem na ekranie jest "niezręczne".

Dominic West i Lily James mieli romans. W nowym serialu aktor gra jej ojca

W październiku ubiegłego roku media obiegły zdjęcia Dominica Westa i Lily James przyłapanych podczas romantycznej wycieczki do Rzymu. Paparazzi uwiecznili m.in. ich czułe pocałunki podczas kolacji, spacery oraz słynną przejażdżkę elektryczną hulajnogą. Romans pary wywołał niemały skandal, ponieważ Dominic West od 10 lat był żonaty z Catherine FitzGerald, irlandzką projektantką krajobrazu.

W miniony weekend premierę miał nowy miniserial BBC "The Pursuit Of Love". Jest to trzyczęściowa adaptacja powieści Nancy Mitford, która opowiada historię dwóch kuzynek mieszkających w Oxfordshire w latach 20. XX wieku. W produkcji Lily James występuje jako Linda - arystokratka o dzikim sercu, która szuka miłości za wszelką cenę, podczas gdy jej kuzynka Fanny (Emily Beecham) prezentuje bardziej konserwatywne poglądy.

Po premierze serialu w sieci zawrzało. Okazało się bowiem, że Dominic West, którego jeszcze kilka miesięcy temu z Lily James łączyła romantyczna relacja, w produkcji gra jej ojca.

Cóż, to trochę niezręczne oglądać "The Pursuit Of Love", w którym Dominic West gra tatę Lily James, kiedy podczas kręcenia byli "blisko"! #ThePursuitOfLove

Czy wszyscy oglądamy "The Pursuit Of Love", aby zobaczyć napięcie między Lily James i Westem? - czytamy na Twitterze.

W serialu Dominic i Lily grają razem kilka scen. Jesteście ciekawi, jak wypadli?