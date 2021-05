Celine Dion to jedna z najwybitniejszych artystek na świecie, która w 1988 roku, jako reprezentantka Szwajcarii, wygrała Eurowizję. To właśnie wtedy po raz pierwszy zakomunikowała fanom oraz mediom, że spotyka się ze swoim o 26 lat starszym menegerem, którego poznała, mając zaledwie 12 lat. Para przeżyła wspólnie wiele pięknych lat, jednak w 2016 roku rozdzieliła ich śmierć mężczyzny - Rene Angelil miał nowotwór. Małżeństwo doczekało się jednak trzech pociech, które zostały poczęte metodą in vitro. Z okazji Dnia Matki Celine pokazała, jak wyrośli jej chłopcy.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Rozenek ocenia politykę partii rządzącej w temacie in vitro

Celine Dion na zdjęciu z trzema synami. Poczęła ich dzięki metodzie in vitro. Raz poroniła

9 maja na Instagramie kanadyjskiej gwiazdy pojawił się wyjątkowy wpis. Celine Dion uczciła Dzień Matki uroczym zdjęciem z trzema synami oraz domowymi pupilami.

Kto ma dzisiaj najwspanialszy dzień? Ja czy moje dzieci? Cóż to za przywilej bycie mamą! Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki. Cieszcie się każdą chwilą. Czy może być coś lepszego? Ciąg dalszy nastąpi… - napisała w opisie zdjęcia.

Pod zdjęciem nie brakuje życzeń oraz komplementów. Fani piszą, że rodzina Celine jest piękna i wydaje się szczęśliwa, choć wiele przeszła.

Masz piękną rodzinę, Celine. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Matki!

Przypomnijmy, głowa rodziny, Rene Angelil, zmarł 14 stycznia 2016 roku w Las Vegas. Dwa dni później w oczy śmierci spojrzał także brat Celine, Daniel Dion. Ponadto artystka doświadczyła traumatycznego przeżycia siedem lat wcześniej. W 2009 roku po wielu próbach, zapłodnienie in vitro udało się, niestety artystka wkrótce poroniła. Gwiazda oraz jej mąż nie poddali się jednak i mocno wierzyli, że uda im się powiększyć rodzinę. W 2010 roku na świat przyszli Eddy oraz Nelson - poczęci również dzięki metodzie in vitro. Najstarszą pociechę Celine urodziła w 2001 roku. Rene-Charles poszedł w ślady znanej mamy i również zajmuje się produkowaniem muzyki. Jest raperem, ale póki co nie odniósł żadnych znaczących sukcesów.