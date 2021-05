O Romeo Beckhamie było w ostatnich miesiącach głośno za sprawą kolejnego romansu nastolatka. Syn Davida i Victorii Beckhamów związał się z modelką o imieniu Mia - rówieśniczką, która pracuje u jego mamy. Na początku roku młody mężczyzna zaintrygował fanów pojawieniem się na okładce męskiej wersji włoskiego wydania magazynu "Vogue", a teraz zwrócił na siebie uwagę wizerunkową metamorfozą. Zrezygnował z długich, blond włosów na rzecz platynowego "jeżyka".

Romeo Beckham zaszalał z fryzurą

Na Instagramie osiemnastolatka pojawiło się zdjęcie wprost z salonu fryzjerskiego. Uśmiechnięty Romeo pozuje na nim z jasną, króciutką czupryną.

Post skomentowała krótko Victoria Beckham. Dumna mama udostępniła fotografię syna w nowym wydaniu również na swoim profilu.

Wow, kocham! - napisała, zbierając setki polubień pod wyznaniem.

Romeo Beckham Instagram/ @victoriabeckham

Metamorfoza syna modelki i piłkarza nie zrobiła jednak tak pozytywnego wrażenia na wszystkich internautach. Wiele osób skrytykowało przemianę młodzieńca, twierdząc, że nowa fryzura nie pasuje do jego rysów twarzy i typu urody.

Nie widzę tutaj blondu. Wyszedł zbyt żółty odcień.

Nie, nie i jeszcze raz nie! Dlaczego to zrobiłeś? Twoje włosy były piękne!

Wyglądasz znacznie gorzej niż przedtem. Nie pasują ci.

Wierni fani stanęli w obronie Romea i porównali go do Eminema, a dokładniej do promowanego kiedyś w mediach alter ego rapera.

Prawdziwy Slim Shady! Mega podobieństwo.

Gorąco! Zawsze i we wszystkim wyglądasz świetnie. Jak Eminem.

Inni natomiast zauważyli podobieństwo do Justina Biebera z dawnych lat. Słuszne zestawienie?

