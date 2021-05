W niedzielę na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej w Przylepie w Zielonej Górze doszło do tragedii. Podczas próby lądowania rozbił się tam prywatny samolot Tecnam P2002. Na pokładzie znajdował się jedynie 71-letni pilot, który zginął na miejscu. Gazeta.pl w kilku źródłach nieoficjalne potwierdziła, że za sterami maszyny siedział jeden z najbogatszych Polaków – Zbigniew Kuczma. W rozmowie z money.pl informację o śmierci milionera potwierdził wiceprezes spółki cinkciarz.pl Piotr Kiciński.

REKLAMA

Zobacz wideo Nie żyje młody zawodnik, który walczył na bokserskich MMŚ

Kim był Zbigniew Kuczma?

Zbigniew Kuczma to znany milioner, działający na płaszczyźnie wielu branż. Należały do niego m.in. duże tereny inwestycyjne w Zielonej Górze.

Zobacz też: Karol Kania zginął w katastrofie śmigłowca. Był jednym z najbogatszych Polaków. Dorobił się dzięki pieczarkom

Przez wiele lat był też udziałowcem spółki Cinkciarz, która prężnie działa na rynku finansowym i wspiera polski sport. Kilka lat temu firma była głównym sponsorem żużlowego Falubazu Zielona Góra, ale wsparła także między innymi koszykarski Zastal Zielona Góra.

Sylwia Wysocka po ataku nie funkcjonuje bez leków: Chce mi się krzyczeć

Kuczma święcił triumfy, gdy w 2015 roku razem z cinkciarz.pl dopiął umowę sponsorską ze słynną drużyną NBA – Chicago Bulls. Pomysłodawcą akcji był właśnie polski milioner.

Kuczma był pilotem z 30-letnim stażem. Lotnictwo było jedną z jego największych pasji. W Aeroklubie Ziemi Lubuskiej, na którego płycie zginął w niedzielę, wyrobił licencje szybowcową oraz samolotową turystyczną. Media podają też, że w latach 80. zbudował amatorski samolot sportowy J-2a Polonez.