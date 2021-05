Księżna Kate opowiedziała o nowej, ulubionej zabawce księcia Louisa. "Nie mogę już za nim nadążyć"

Księżna Kate i książę William nieustająco cieszą się wielkim zainteresowaniem wśród Brytyjczyków, jak również internautów na całym świecie. Przyszli następcy brytyjskiego tronu dzięki mediom społecznościowym są o wiele bliżej poddanych. Właśnie tam publikują prywatne zdjęcia ze swoimi dziećmi, co niezmiernie cieszy ich zwolenników. Niedawno księżna Kate opowiedziała nieco więcej o swoim młodszym synu - księciu Louisie. Zdradziła, czym najchętniej się zajmuje.

Księżna Kate opowiedziała o nowej, ulubionej zabawce księcia Louisa

Pod koniec kwietnia książę Louis obchodził swoje trzecie urodziny, czym dumni rodzice pochwalili się na Instagramie, publikując jego nowe zdjęcie. Na fotografii mogliśmy zobaczyć, jak najmłodszy syn książęcej pary uśmiechnięty bawi się na małym rowerze. Jak się okazuje, to jego nowa, ulubiona zabawka, o czym opowiedziała niedawno księżna Kate.

Księżna Kate fascynuje się fotografią i niedawno stworzyła album "Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020", którego jedną z bohaterek była czteroletnia Mila. Na zdjęciu księżna uwieczniła jej oczekiwania na chemioterapię w czasie pandemii. Co więcej, odpowiedziała również na kilka jej pytań. Jedno z nich właśnie dotyczyło ulubionych zabaw najmłodszego księcia.

Louis jest już taki duży. Uwielbia jeździć na swoim nowym rowerze. Jest już tak szybki, że nie mogę za nim nadążyć - mówiła księżna.

