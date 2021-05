Elon Musk wcielił się w rolę prowadzącego program "Saturday Night Live". W sobotę na wizji przedstawił siebie jako "pierwszą osobę z Aspergerem", która została gospodarzem show. Publiczność doceniła szczerość miliardera, rozległy się oklaski.

Elon Musk wyznał, że ma zespół Aspergera

Odcinek rozpoczął się od monologu przedsiębiorcy. To właśnie wtedy padło jego osobiste wyznanie:

Nie zawsze moduluję głosem, co jak mi powiedziano jest doskonałym materiałem na żart. Dziś tworzę historię jako pierwsza osoba z zespołem Aspergera, która będzie gospodarzem SNL - mówił do publiczności i widzów.

Musk nawiązał także do swoich wpisów na Twitterze, które często budziły kontrowersje. W 2020 roku przedsiębiorca przez jeden z nich miał stanąć nawet przed sądem federalnym. Taką decyzję podjęto po jego tweecie, po którym akcje Tesli poszybowały mocno w górę.

Wiem, że czasami publikuję albo mówię dziwne rzeczy, ale właśnie tak działa mój mózg. Każdemu, kto poczuł się urażony, chcę tylko powiedzieć, że wymyśliłem na nowo elektryczne samochody i wysyłam ludzi na Marsa w statkach kosmicznych. Czy spodziewaliście się, że będę wyluzowanym, normalnym kolesiem? - kontynuował.

Zespół Aspergera to całościowe zaburzenie rozwoju, mieszczące się w spektrum autyzmu. Osoby z zaburzeniami są geniuszami w jednej lub dwóch dziedzinach, ale często uznawane są za ekscentryków, mają problemy z nawiązywaniem relacji. To nie jest choroba, więc nie można wyleczyć zaburzeń. Jednak stosuje się różne metody, które mają na celu pomóc osobom z problemami. Wysyła się je m.in. na terapię oraz prowadzi treningi pod opieką specjalistów.