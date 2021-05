Irek Bieleninik kilkanaście lat temu był związany z największymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi, jednak obecnie spełnia się w roli konferansjera i ring-announcera podczas gal MMA. Teraz będziemy mogli go oglądać jednak w nowej roli.

Irek Bieleninik był kiedyś gwiazdą telewizji. Zrezygnował ze sławy, ale teraz powraca. Pracę połączy z pasją

Irek Bieleninik to pochodzący z Częstochowy dziennikarz i konferansjer. Od lat 90. związany był z ogólnopolskimi mediami takimi jak: RMF FM, Radio ZET, TVP i TVN. Poza tym zajmował się też prowadzeniem teleturniejów interaktywnych z udziałem widzów.

To już jednak przeszłość, ale nowe zadanie również będzie wiązało się z występami w telewizji. 6 maja ruszył portal internetowy, Aktywna Częstochowa, a jednym z prezenterów stacji został właśnie Bieleninik. Najpierw będzie można go zobaczyć w "Dzień dobry, Częstochowo", a później także w innym formacie - "Dzień dobry, jedziemy!”. Show będzie realizowane w formie rozmów podczas jazdy samochodem. Nic dziwnego, że stacja w roli gospodarza obsadziła właśnie Irka, w końcu jego największą pasją jest motoryzacja.

Irek Bieleninik - co robił wcześniej?

Irek Bieleninik był kiedyś jedną z największych gwiazd TVN-u - zajmował się prowadzeniem koncertów i festiwali, ale też m.in. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sławę przyniosły mu jednak gry telewizyjne, których był gospodarzem. Najpopularniejszą była "Tele Gra", ale widzowie mogą kojarzyć go też z takich programów jak: "Graj o raj", "Salon gier", "No to gramy" czy "Fabryka gry".

Porzucił jednak to zajęcie i od kilku lat jest "ring-announcerem" podczas gal Profesjonalnej Ligi MMA emitowanych w Telewizji Puls. Więcej zdjęć dziennikarza znajdziecie w naszej galerii.

