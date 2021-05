Po rozstaniu z ojcem swojej córki Magda Narożna bardzo otworzyła się na fanów. Znalazła nowego partnera i razem z jego synem tworzą szczęśliwą, patchworkową rodzinę. Na Instagramie wokalistki nie brakuje uroczych ujęć z bliskimi, do których należy chociażby to ostatnie. Wokalistka Pięknych i Młodych opublikowała zdjęcie z synem ukochanego. Adam przystąpił do pierwszej komunii świętej i choć nie brakowało komplementów, znaleźli się też tacy, którzy wytknęli Magdzie i Krzyśkowi nietakt oraz brak gustu.

Magda Narożna i jej partner na komunii Adasia. Stylizacje wywołały kontrowersje. "To nie dyskoteka"

Magda Narożna opublikowała w sobotę zdjęcie z synem partnera. Adam przystąpił do pierwszej komunii świętej, a po zdjęciu można wnioskować, że nie krył ekscytacji. Niestety, całą uwagę skradła pstrokata stylizacja celebrytki oraz jej ukochanego. Narożna miała na sobie landrynkową sukienkę, a Byniak polówkę od Hugo Bossa.

Cudowny Adaś dziś ma bardzo ważne święto. #pierwszakomunia - napisała Narożna.

I choć wokalistka zebrała sporo komplementów, oberwało się jej. Internauci wytknęli jej brak gustu.

Sukienka nie na komunię, tylko po domu.

Jeszcze większa krytyka spadła na Krzysztofa, który pozował z synem i ukochaną w koszulce polo.

Madzia, idealnie, ale Krzyś mógłby trochę się ogarnąć z szacunku dla Adasia. W końcu komunia to nie dyskoteka, ale co ja tam wiem, może u was taka moda...

U Pani partnera przydałaby się bardziej elegancka koszula.... PS. taka fryzura nie pasuje pani.

Cóż, jak widać ciężko wszystkim dogodzić, ale jedno jest pewne, wszystkie oczy zwrócone były w kościele na Magdę. Pamiętacie, jak wystroiła się na komunię swojej córki? Też skradła show.

