Pierwsza część półfinału "Dance Dance Dance" za nami. Wszystkie pary zaprezentowały się w duetach. Kto zdobył najwięcej punktów? Faworytki są jedne!

Zobacz wideo "Dance Dance Dance". Wypadek na planie, Roksana Węgiel znokautowała przyjaciółkę

"Dance Dance Dance". Co wydarzyło się w półfinale show?

Na pierwszy ogień poszły Roksana Węgiel i Oliwia Górniak. Nastolatki wytańczyły choreografię z teledysku Katy Perry "California Girls".

Brakuje dojrzałości i świadomości ruchu - stwierdził Agustin w rozmowie z dziewczynami na ich próbie.

O dziwo, tym razem nie polały się łzy, a ostatecznie Roksana i Oliwia otrzymały za swój taniec maksymalną liczbę punktów. Każdy juror podarował im "dyszkę".

Po pierwsze - kocham Kalifornię! Spędziłam tam dziesięć lat. (...) Co widziałam na scenie? Dwie dziewczyny, które są wspaniałymi solistkami i osobowościami, ale tworzą piękny duet - stwierdziła Ida Nowakowska.

To jest ostatni odcinek, kiedy możemy powytykać sobie błędy. Chcę z tego skorzystać. Po raz pierwszy widziałem absolutny luz na scenie. Żadna z was nie myślała o krokach i technice. To była choreografia dla was. Jesteście już świadome, co to jest show na scenie. Na taki wasz występ czekałem - dodał Agustin.

Jako drudzy na scenie zaprezentowali się Damian Kordas i Ola Nowak. Czy dali sobie radę, tańcząc do szybkiej choreografii piosenki Diplo i Skrillexa?

Ojej, ojej, ojej. Kurcze blade... Było bardzo dużo błędów, które bym wybaczył, ale nie było interpretacji. To była walka o przetrwanie. (...) Mam wrażenie, Olu, że sama się nakręciłaś.

Choreografia mnie przerosła - przerwała nagle Ola.

Gdzie jest moja Ola, która pięknie tańczy? Trzęsę się, bo moja para numer jeden, a tu tak... Odwaliłaś to, żeby odwalić? - drwiła Joanna Jędrzejczyk. (...) Czułam pretensje, że ona musi tańczyć.

Influencerski duet otrzymał łącznie 18,5 punktów.

"Dance Dance Dance". Marta Paszkin zdradziła nam, komu najbardziej kibicuje

Staszek Karpiel-Bułecka i Anna Matysiak zmierzyli się z układem choreograficznym do piosenki "Versace on the floor" Bruno Marsa. Za występ zgarnęli 27 punktów.

Podnieśliście temperaturę. Zupełnie inne wydanie, ale mnie wciągnęliście w tą emocję. Coś pięknego. To co "dycha"? - oceniła Joanna.

Ołowiany żołnierzyk zaczął tańczyć. Widzę w Tobie pokorę. Robotę w tej choreografii zrobiły jednak nogi Ani. Przepiękne stopy. Niezwykłe były unoszenia - dodał Agustin.

Jak wygląda aktualny ranking? Kto wejdzie do finału?

'Dance Dance Dance' screen 'Dance Dance Dance'