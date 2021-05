"To tylko kilka dni". Ola Petrus ostro o programie "Cudowni rycerze na białych rumakach"

Stacja TTV 16 maja rusza z programem "To tylko kilka dni". Okazuje się, że jeszcze przed premierą program budzi duże emocje. O formacie, w którym uczestnikami mają być osoby z niepełnosprawnościami, nieprzychylnie wypowiedział się Wojtek Sawicki. Okazuje się, że DJ i influencer cierpiący na dystrofię mięśniową Duchenne'a dostał propozycję wzięcia udziału w programie, ale ją odrzucił. Na temat formatu stacji TTV w mocnych słowach wypowiedziała się Ola Petrus. Opinia na temat materiałów promujących show pojawiła się też na fanpage'u "Pełnoprawna" - to inicjatywa, która ma na celu przeciwdziałanie dyskryminacji osób z niepełnoprawnościami.

REKLAMA

Wojtek Sawicki odmówił udziału w show "To tylko kilka dni". Podał powody

Ola Petrus mocno o "To tylko kilka dni"

Ola Petrus jest komiczką (szersza publiczność pamięta ją z 11. edycji "Mam Talent") oraz aktywistką, która nie boi się trudnych tematów. Petrus udowodniła to kolejny raz. Na Facebooku podzieliła się swoją opinią na temat dyskursu dotyczącego osób z niepełnosprawnościami. Przyczynkiem do tego były pojawiające się w sieci artykuły i materiały promujące nowy format TTV: "To tylko kilka dni". W show mają pojawić się dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, którym przez kilka dni asystować będą celebryci - Barbara Kurdej-Szatan, Dagmara Kaźmierska, Sławomir Zapała, Michał Koterski oraz Daniel Qczaj.

Petrus uważa, że program może powielać stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych. Obawia się też o pobudki producentów.

Smutne filmy dokumentalne nie robią roboty z oglądalnością, to dorzucacie celebrytów dla zasięgów? I robicie z tego REALITY SHOW? - zaczęła ostro.

Petrus nie przebierała w słowach:

No normalnie były "Domy. Ekstremalne metamorfozy", gdzie wysyłano rodziny na wakacje i remontowano im chałupy, to teraz będą "Niepełnosprawni. Ekstremalne metamorfozy." Cudownie!

Influencerka odniosła się też do fragmentów artykułów promujących program, z których wynika, że celebryci będą asystowali niepełnoprawnym.

No jacy to cudowni rycerze na białych rumakach, co wjadą tam i pomachają czarodziejską różdżką! I wszystko będzie dobrze! A na dodatek sami przejdą przemianę wewnętrzną! Bo przecież nie ma lepszego coachingu niż przekonanie się, że "inni mają gorzej, więc jak docenię, co mam!"

Kto sobie lepiej poradzi z kąpielą? Basia czy Misiek? Czy Sławomir przeżyje widok protezy? A może ktoś polegnie jednak przy odleżynach? CZUJECIE TO NAPIĘCIE? Ale nie martwcie się, gwiazdki dadzą radę, w końcu to "TYLKO KILKA DNI" - grzmiała.

Uczestniczka "Mam talent" dyskryminowana przez wzrost. "Kur*a, mam dosyć"

Katarzyna Bierzanowska: "Dlaczego jest to bardzo, bardzo złe?". Oferuje pomoc

Głos w sprawie zabrała też Katarzyna Bierzanowska na fanpage'u "Pełnoprawna" - inicjatywy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Aktywistka również nie miała dobrego zdania na temat "To tylko kilka dni". Nazwała go stygmatyzującym osoby niepełnosprawne. Swoją opinię oparła o przedstawiane w mediach materiały promujące format.

O co chodzi i dlaczego jest to bardzo, bardzo złe? Stacja TTV, należąca do TVN Discovery Polska, ustami dyrektorki programowej obwieściła informację o nowym charytatywno-stygmatyzująco-spłycająco-ignoranckim programie "To tylko kilka dni" - zaczęła.

Podobnie jak Wojtek Sawicki, tak też Bierzanowska obawia się, że w programie to celebryci będą na pierwszym planie, a osoby z niepełnosprawnościami mogą zostać pozbawione podmiotowości.

Ja rozumiem, że "gwiazdy" już tańczyły, śpiewały, gotowały i plotły warkocze, więc trzeba szukać nowych doznań, ale tak bardzo nie tędy droga. Bo w programie ma chodzić o to, że kilkoro celebrytów ze swoimi plecakami przywilejów ma się świetnie bawić i dobrze zarobić na tym, że przez kilka dni będzie asystować dorosłym osobom z różnymi niepełnosprawnościami (oczywiście wszędzie czytamy, że będą się nimi "opiekować").

I mają wnieść "powiew energii i nową perspektywę" do życia swoich podopiecznych. I to otworzy im oczy! I będą się dziwić, że nie wszyscy biorą prysznic tak zgrabnie jak w reklamie szamponu! I będą dzielić się wynikającymi z ich społecznej ignorancji głębokimi przemyśleniami! Bo będzie im się wydawało, że PRZEZ KILKA DNI odrobili nieodrobioną przez lata i przez państwo, i przez społeczeństwo, i - chyba najbardziej - przez media lekcję różnorodności społecznej - czytamy.

Autorka wpisu zaapelowała też do występujących w programie gwiazd:

Apeluję do celebrytów i celebrytek, którzy zdecydowali się na udział w programie: zareagujcie, przemyślcie. Nie chcę linczować, chcę spróbować zbudować wokół tego jakąś wartość. Mogę się spotkać, mogę pogadać, mogę wskazać kierunek, możemy wspólnie pomyśleć nad działaniem, w którym wasza praca i wasza rozpoznawalność mogą mieć supermoc, bo to bez dwóch zdań wasz duży potencjał.

Swoją pomoc zaoferowała też stacji TTV, tak by w programie nie pojawiły się krzywdzące stereotypy dotyczące osób niepełnosprawnych.

Stacja TVN odpowiada

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy przedstawicielkę stacji TTV. Nadal czekamy na jej odpowiedź. Tymczasem stacja TVN opublikowała na swoim oficjalnym fanpage'u kolejną zapowiedź formatu.

To tylko kilka dni” to nowy program, w którym znane osoby przejmą opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami. Będzie to pozytywne i burzące stereotypy spotkanie dwóch światów.

Kogo zobaczycie w roli opiekunów? Tego podjęli się między innymi: Basia Kurdej-Szatan, Dagmara Kaźmierska, Sławomir (Paweł Zapała), Michał Koterski oraz Daniel Qczaj. Spotkają się oni z ludźmi, którzy na co dzień potrzebują wsparcia osób trzecich. Rodzice lub prawni opiekunowie w tym samym czasie spędzą kilkudniowy urlop. Gwiazdy, które wzięły udział w projekcie, spróbują wnieść do życia swoich nowych znajomych powiew dobrej energii i inną perspektywę. Także dla nich to będzie czas na chwilę refleksji i docenienie tego, co się ma - czytamy.

TTV też nadal reklamuje program. "Opiekunowie osób niepełnosprawnych także potrzebują odpoczynku, dlatego do akcji wkraczamy MY!" - czytamy w zapowiedzi na Facebooku. Pod nią także zaczęły pojawiać się krytyczne komentarze, ale do czasu publikacji tego tekstu przedstawiciele stacji na nie nie odpowiedzieli.