Piotr Żyła jest w fenomenalnej formie, co udowodnił w ostatnim sezonie. Sportowiec zwyciężył w organizowanym w Oberstdorfie konkursie mistrzostw świata w skokach narciarskich. O ile skoczek radzi sobie w sporcie, o tyle nie możemy powiedzieć tego samego o jego zdolnościach wokalnych. Żyła właśnie opublikował nagranie, na którym prezentuje, jak śpiewa.

Wojewódzki chciał sprowokować w programie Żyłę. Jak zareagował skoczek?

Piotr Żyła śpiewa

Piotr Żyła jest coraz bardziej aktywny na Instagramie. Jego fani przyzwyczaili się do humorystycznych postów skoczka. Teraz sportowiec postanowił podzielić się z nimi nie tylko zabawnymi kadrami, ale też nagraniem. I to nie byle jakim. Żyła pochwalił się bowiem swoim talentem wokalnym. Złapał za mikrofon i zaśpiewał jeden z hitów zespołu Queen "Don't Stop Me Now". Widać, że skoczek bawił się przy tym wybornie i wygląda na to, że nie przejmował się fałszowaniem. Z opisu, który załączył pod nagraniem, wynika nawet, że zdaje sobie sprawę ze swoich możliwości.

Pieter śpiewa. Weekend zaczęty. Śpiewać każdy może - jeden trochę lepiej, a Pieter trochę gorzej - śmiał się.

Piotr Żyła wspomina w wywiadzie o dzieciach i Justynie. "Ja żyję realnie"

Fani komentują

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Nagranie Żyły rozbawiło jego fanów. Wiele osób chwaliło skoczka za dystans do siebie.

Uwielbiam, ale zostań przy skokach.

Tego się nie odusłyszy - śmiali się.

Niektórzy żartowali, że Żyła może mieć szansę na scenie. Mieli więc dla niego kilka "rad".

I mamy kandydata na Eurowizję.

Powinien pan zgłosić się do "Voice of Poland". Przejdzie pan do finału.

Myślicie, że miałby szansę? Poniżej załączamy oryginalną wersję utworu Queen, na wypadek, gdybyście chcieli porównać ją z interpretacją Piotra Żyły.