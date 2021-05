Księżna Kate wydała książkę w formie albumu. W ramach promocji odwiedziła muzeum, a uwagę zwracała jej stylizacja - jak zwykle wyglądała zachwycająco.

Wielkim hobby księżnej Kate jest fotografia. Mieliśmy okazję przekonać się o tym już wielokrotnie, kiedy przy okazji różnych uroczystości żona księcia Williama publikowała wykonane przez siebie zdjęcia. Jakiś czas temu zdecydowała się zainicjować pewien projekt. Chodziło w nim o to, by stworzyć zbiorowy portret społeczności z Wielkiej Brytanii w okresie lockdownu. Wiadomo, że z całego kraju wpłynęło ponad 31 tysięcy zgłoszeń, spośród których jury wybrało sto zdjęć. Podjęto decyzję, że na ich postawie zostanie stworzona specjalna książka wydana przez księżną Kate. "Hold Still" w piątek weszła do sprzedaży i zagraniczna prasa podaje, że już stała się bestsellerem.

Poprzez "Hold Still" chciałam wykorzystać moc fotografii, aby stworzyć trwały zapis tego, czego wszyscy doświadczaliśmy, uchwycić historie poszczególnych osób i udokumentować ważne momenty dla rodzin podczas pandemii - wyjaśniła w przedmowie swojej książki.

Księżna nie ustaje w jej promocji - teraz spotkała się ze współpracownikami w National Portrait Gallery. Miała na sobie stylowy płaszcz, w idealnie pasującym do jej urody kolorze. Pochodzi z londyńskiego butiku Eponine. Do stylizacji dobrała plisowaną spódnicę i torebkę firmy DeMellier za 295 funtów, czyli ponad 1500 złotych.

