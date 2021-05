Anna Wendzikowska jest mamą dwóch uroczych dziewczynek: Kornelii, która ma sześć lat i młodszej o trzy lata Antoniny. Dziennikarka w przeciwieństwie do wielu osób związanych z show-biznesem nie zakrywa twarzy pociech na zdjęciach i w swoich mediach społecznościowych publikuje fotografie czy nagrania, na których doskonale widać obie dziewczynki. Tak było też i tym razem.

REKLAMA

Anna Wendzikowska skrytykowana za wakacyjny wyjazd. Zmieniła opis do zdjęcia

Zobacz wideo Ania Wendzikowska pochwaliła się, jak śpiewa jej córeczka

Córka Anny Wendzikowskiej przebrała się za swoją sławną mamę

Anna Wendzikowska aktualnie nie podróżuje i jest w domu. Okazuje się, że nawet tu nie nudzi się, a córki zapewniają jej moc atrakcji. Dziennikarka "Dzień Dobry TVN" pokazała, jak jej starsza pociecha Kornelia spędza czas i opublikowała urocze zdjęcie sześciolatki. Dziewczynka bardzo chciałaby wyglądać jak jej sławna mama, dlatego też postanowiła się za nią przebrać. Kornelia założyła okulary mamy i.. sięgnęła po jej szminkę. Widać, że rezolutna sześciolatka nałożyła kosmetyk na usta i nieco poza nie. To, co jednak rozbraja, to podpis załączony do zdjęcia.

Jestem mama - napisała pod fotografią Anna Wendzikowska, załączając do wpisu emotikonę wyrażającą rozbawienie.

Córka Anny Wendzikowskiej Fot. Instagram/ aniawendzikowska

Trzeba przyznać, że Kornelia jest urocza. Nic dziwnego, że chce być jak jej mama. Większość dziewczynek w jej wieku upatruje w matkach wzoru do naśladowania i z radością sięga po kosmetyki, ubrania czy buty rodzicielek.

ZOBACZ TEŻ: Dorota Szelągowska pozwoliła się pomalować córce. Efekt? Jej makijażystka może "drżeć o posadę"

POLECAMY: Magdalena Pieczonka pomalowała córkę Natalii Siwiec. Trzyletnia Mia miała cień na powiekach i błyszczyk na ustach