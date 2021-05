Na początku marca Paulina Młynarska poinformowała na Facebooku, że przeszła zabieg podwójnej profilaktycznej mastektomii. Usunięto jej większość tkanek z piersi i w to miejsce, podskórnie wstawiono implanty. Zdecydowała się na to po tym, jak wykryto u niej zmiany morfologiczne, których obecność świadczy o wysokim ryzyku zachorowania na złośliwego raka piersi w przyszłości. Dziennikarka opowiedziała, jak czuje się blisko trzy miesiące po operacji.

REKLAMA

Paulina Młynarska wrzuciła zdjęcie po mastektomii. "Chce się wyć!"

Zobacz wideo Paulina Młynarska oburzona okładką "Wprostu"

Paulina Młynarska o mastektomii

Paulina Młynarska jest 11 tygodni po operacji, po której bardzo długo czuła się obolała. Nie ukrywa też, że operacja była skomplikowana i nie można jej porównywać do zabiegu powiększania piersi dla lepszego wyglądu.

To o wiele bardziej złożona sprawa, operację wykonuje zespół złożony z chirurgów onkologa i plastyka. Czas gojenia się po niej jest znacznie dłuższy, a wygląd piersi się zmienia i mimo wszystko nie jest priorytetem. Ale! Teraz już nawet o tym nie myślę - napisała na Instagramie.

W swoim wpisie zdradziła, że z dnia na dzień czuje się coraz lepiej, jednak zanim odzyska pełnię sił minie jeszcze sporo czasu. Młynarska twierdzi, że być może do szybszego powrotu do formy pomogło jej to, że regularnie ćwiczy. Nawet niedługo po operacji zdecydowała się na bardzo łagodną aktywność fizyczną.

Jest jeszcze trochę dziwnie jeżeli chodzi o czucie, ale z każdym dniem coraz lepiej. Na pewno duże znaczenie dla szybszego powrotu do formy ma fakt, że od lat regularnie ćwiczę i jestem rozciągnięta. Do ćwiczeń (baaardzo łagodnych) wróciłam miesiąc po operacji. Teraz już znowu prowadzę lekcje, choć oczywiście nie jestem tak sprawna jak przed. Myślę, że powrót do pełnej formy zajmie mi rok. Ale żyję, zdążyłam przed rakiem, a w bonusie mam nowe cycki - wyznała.

Na koniec zaapelowała do swoich obserwatorek. Zaleciła, żeby regularnie się badać, a jeśli któraś z kobiet stanie przed takim wyborem jak ona, to żeby się nie wahać.

Proszę was, Wiedźmuchy, badajcie się, a jeśli staniecie przed takim wyborem jak ja, wiedzcie, że strach i ból miną szybciej niż się wam wydaje! USG, mammografia, cytologia regularnie. Nie czekajcie. Co 7 z nas musi się zmierzyć z tym problemem. Odwagi! - napisała na koniec.

Paulina Młynarska po wyznaniu, że poddała się mastektomii, musiała zmierzyć się z hejtem