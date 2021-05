Trwają zdjęcia do drugiego sezonu serialu "Bridgertonowie". Kolejna odsłona produkcji inspirowanej powieściami autorstwa Julii Quinn skupi się na życiu uczuciowym najstarszego brata Daphne, Anthony’ego, którego gra Jonathan Bailey. Nowym obiektem jego westchnień będzie Kate Sharma, w której rolę wcieli się Simone Ashey.

"Bridgertonowie". Pojawiły się nowe zdjęcia z planu. Oto nowa wybranka Anthony’ego

Choć część fanów "Bridgertonów" rozpacza jeszcze po odejściu księcia Hastings (Regé-Jean Page), to prace nad drugim sezonem produkcji nie zwalniają tempa. Nowymi bohaterkami, które spróbują zdobyć serce głównego bohatera, będą Edwina oraz jej starsza siostra Kate Sharma. To oznacza, że w obsadzie serialu zobaczymy nowe twarze. W rolę Kate Sharmy wcieli się Simone Ashey (grała m.in. w "Sex Education"), natomiast rolę jej siostry Edwiny zagra Charithra Chandran.

Jak się okazuje, choć początkowo uwagę Anthny’ego Bridgertona przykuje Edwina, którą zresztą główny bohater będzie miał poślubić, to mężczyzna wda się w burzliwy romans z jej starszą siostrą, Kate. Zdjęcia pary zrobione podczas kręcenia drugiego sezonu pojawiły się teraz na Twitterze. Widać na nich Anthony’ego i Kate, a także innych członków rodziny Bridgertonów podczas Royal Ascot Race Day.

Netflix do tej pory nie podał konkretnej daty premiery drugiego sezonu "Bridgertonów". Choć produkcji spodziewano się na początku 2022 roku, to zagraniczne media podają, że prace nad serialem idą pełną parą i niewykluczone, że dalsze losy bohaterów poznamy wcześniej, niż początkowo zapowiadano.