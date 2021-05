Internauci oburzeni gestem Kate i Williama. Poszło o zdjęcie, które opublikowali z okazji urodzin Archiego. "To niezręczne!"

Syn Meghan Markle i księcia Harry'ego 6 maja skończył dwa lata. Z tej okazji aktorka opublikowała nowe zdjęcie syna. Co ciekawe, wpis poświęcony Archiemu pojawił się także na oficjalnym profilu rodziny królewskiej, a także na profilu Kate i Williama. Ta dwójka nieco oberwała od internautów, którym nie do końca spodobało się to, że para użyła tego samego zdjęcia, co w ubiegłym roku.

Kate i William składają życzenia Archiemu

W związku urodzinami Archiego Meghan podzieliła się pamiątkową fotografią syna, który z balonami stoi na działce w domu w Los Angeles. Co ciekawe, tym razem nie widać twarzy chłopca, a dotychczas para nie wzbraniała się przed tym. Z kolei Kate i William zamieścili grupowe zdjęcie z chrztu chłopca.

Życzymy Archiemu bardzo szczęśliwych drugich urodzin - czytamy na profilu książęcej pary.

Nie wszyscy jednak docenili gest księżnej Kate i księcia Williama. Z pozoru zwykłe zdjęcie i życzenia niektórym się nie spodobały. Część internautów zarzuciła parze, że poszła na łatwiznę i zamieściła tę samą fotografię, co w ubiegłym roku, a dodatkowo, że życzenia również praktycznie nie zostały zmienione.

Szkoda, że nie opublikowali innego zdjęcia. Wygląda na to, że ponownie je opublikowali i zmienili rok.

To dość niezręczne.

To samo zdjęcie, co w tamtym roku! - komentują internauci.

Część osób jednak doceniła gest i broni Kate i Williama, twierdząc, że najpewniej nie mieli innego zdjęcia i dlatego zdecydowali się na publikację tego, co dwanaście miesięcy temu. Też uważacie, że mogli się jednak bardziej postarać?

