Ida Nowakowska niedługo urodzi swoje pierwsze dziecko. Choć poród lada moment, to tancerka właściwie do samego rozwiązania pracowała, a nawet... pokazała, jak gimnastykuje się w zaawansowanej ciąży, co było zaskoczeniem dla wielu osób. Wygląda na to, że Ida ma sporo energii, jednak i ona musi odpocząć przed porodem. Nowakowska pożegnała się z widzami "Pytania na śniadanie", ale jej fani jeszcze będą mogli ją usłyszeć i zobaczyć podczas tegorocznej Eurowizji!

Ida Nowakowska ćwiczy w ciąży. "Boli od samego patrzenia"

Ida Nowakowska sekretarzem na Eurowizji 2021

Wielkimi krokami zbliża się tegoroczna Eurowizja. Pierwsze występy zobaczymy już 18 maja. Choć jest jeszcze trochę czasu, to w hali Ahoy Arena w Rotterdamie, gdzie odbędzie się konkurs, już trwają próby techniczne. Jeden z obecnych tam dziennikarzy, Richard Crommert, pokazał, jak wyglądają przygotowania.

Na Twitterze zamieścił nagranie z próbnego łączenia się z sekretarzami poszczególnych państw w celu poznania wyników głosowania jury. Na filmiku słyszymy zapowiedź, że punkty z Polski poda Ida Nowakowska. Tancerka jednak nie połączyła się z obecnymi w hali osobami. Na próbie technicznej zastąpiła ją statystka.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznego Konkursu Piosenki Eurowizji nasz kraj będzie reprezentować Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride". Jak sam przyznał podczas wywiadu z Damianem Michałowskim oszacował, że "The Ride" to utwór, który ma szanse zawojować rynek muzyczny w Europie. Występ Brzozowskiego w Rotterdamie przewidziany jest na trzeci dzień konkursu, czyli na 20 maja. Myślicie, że mamy szanse na wygraną?

