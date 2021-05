Tegoroczne matury wzbudzają szczególne emocje. Po pierwsze - uczniowie podchodzą do egzaminu dojrzałości po roku zdalnej nauki, po drugie - CKE zawiadomiło prokuraturę ws. "podejrzenia ujawnienia treści arkuszy egzaminacyjnych". W czwartek z testem z języka angielskiego mierzyła się między innymi Koko Figura-Schoenhals. Starsza córka Katarzyny Figury została przyłapana przez paparazzi tuż po wyjściu ze szkoły. Podobna do sławnej mamy?

Córka Katarzyny Figury wraca z matury. Burza loków imponująca, ale stylizacja szokująca. Sportowe skarpety rzucają się w oczy

Katarzyna Figura przeprowadziła się kilka lat temu do Gdyni, usunęła się nieco w cień i nie jest tak medialną osobą jak kiedyś. Jeszcze kilka lat temu pojawiała się w telewizji z córkami, które kradły całe show. Dziś Koko i Kaszmir to nastolatki. Pierwsza z dziewczyn przystąpiła w tym roku do egzaminów maturalnych. Nic więc dziwnego, że pod jej szkołą czaili się paparazzi. Koko miała na sobie zielony płaszcz i czarne spodnie. Całość uzupełniła ciemną torbą oraz sportowymi butami i białymi skarpetkami. To chyba mało elegancka stylizacja jak na maturzystkę.

Koko zajrzała to pobliskiego sklepu, w którym zaopatrzyła się, jeśli wierzyć świadkom, w energetyka. Paparazzi uwiecznili także na zdjęciach, jak paraduje po Gdyni z koleżankami. Widać, że zaklimatyzowała się nad polskim morzem.

Koko wzbudza coraz większe zainteresowanie mediów. Fani jej mamy są z pewnością ciekawi, jak teraz wygląda i jakie ma plany na przyszłość. Niewiele wiemy także o jej młodszej siostrze, Kaszmir, z którą kiedyś u boku mamy zasiadała na kanapie "Dzień dobry TVN". Ojcem dziewczynek jest trzeci mąż Katarzyny Figury, producent filmowy, Kai Schoenhals. Ich związek trwał dekadę, aż po 12 latach aktorka wyznała, że była ofiarą przemocy domowej. Sprawa toczy się do dziś.

