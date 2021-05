Księżna Kate słynie ze swojego oszczędnego i minimalistycznego podejścia do garderoby. Żona księcia Williama chętnie wybiera ubrania z sieciówek, a także wkłada te same kreacje więcej niż raz. Za to Brytyjki ją pokochały, a "efekt Kate" znany jest na całym świecie. Tym razem ze sklepów zniknęła niebieska marynarka, którą ostatnio księżna Kate zaprezentowała na sobie.

Księżna Kate w marynarce z sieciówki

Żona księcia Williama wybrała tym razem niebieską marynarkę z Zary. Zestawiła ją z czarną bluzką i spodniami w tym samym kolorze. Skromny i prosty look zachwycił kobiety, bo marynarka zniknęła ze sklepów i obecnie nie jest już dostępna w ofercie sieciówki. Można jednak podejrzewać, że cena nie była wysoka. Za marynarki w Zarze trzeba zapłacić około 200 złotych.

Minimalistyczny look księżnej Kate dopełniała jej fryzura - włosy z przodu zebrała do tyłu i spięła, resztę luźno rozpuszczając. W takim wydaniu księżna Kate świętowała Międzynarodowy Dzień Położnej i przeprowadziła wywiad z ugandyjską położną Harriet Nayigą dla magazynu "Nursing Times". Ich rozmowa została opublikowana także na Instagramie książęcej pary.

