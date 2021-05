George Clooney 6 maja skończył 60 lat. Aktor już dawno zyskał miano jednego z największych amantów Hollywood. Do dziś niezależnie od filmu, w jakim się pojawi, wzbudza żywe zainteresowanie żeńskiej części widowni. Również Polki oszalały na jego punkcie, kiedy w latach 90. zaczęto nadawać w Polsce amerykański serial "Ostry dyżur". Dziś pokazujemy, jak aktor wyglądał na początku kariery.

George Clooney podbijał serca kobiet. Jak wyglądały jego początki?

George Clooney urodził się w zamożnej rodzinie. Ma też powiązania z samym Abrahamem Lincolnem - jego prababcia była siostrą matki wielkiego prezydenta. Matka gwiazdora, Nina Bruce, była radną miasta Lexington w Kentucky, gdzie mieszkali. Nie wszyscy wiedzą, że brała udział w konkursach piękności i odnosiła w tej dziedzinie sukcesy. Ojciec Nick Clooney był znanym dziennikarzem telewizyjnym. Prowadził swój talk-show i to właśnie tam zadebiutował jego syn w wieku zaledwie pięciu lat. W młodości George Clooney wcale nie był przystojniakiem ze współczesnych standardów męskiego piękna. Kilka lat temu w telewizji ABC pokazano jego zdjęcia z dzieciństwa. W czasach szkolnych, kiedy był nastolatkiem, nosił duże okrągłe okulary i grzywkę. Szybko jednak wyrósł z wizerunku naukowego hipstera i w liceum zabłysnął jako gwiazda koszykówki i baseballu.

Cała jego rodzina była poniekąd znana. Aktorstwem zajmowała się jego ciotka oraz jej syn. To właśnie kuzyn zaprosił Georga na pierwsze przesłuchanie do niewielkiej roli w 1982 roku. Później przekonał go, aby na poważnie zajął się zawodem aktora i zamieszkał w Kalifornii. W tym samym roku przeniósł się do Los Angeles. Jego początki w drogim mieście aniołów były trudne. Podczas nauki zawodu w The Beverly Hills Playhouse, George Clooney pracował jako dziennikarz, a także dorabiał sobie w sklepie obuwniczym. Przez kilka lat nie miał własnego lokum i sypiał u kolegi w łazience. W 1983 roku udało mu się zdobyć pierwszą rolę w filmie "Grizzly 2: Revenge". Później grał epizodyczne role w mniej lub bardziej znanych serialach. Nie wszystkie jego role były wyszukane i przesadnie ambitne. Zagrał m.in. w amerykańskiej komedii o znamiennym tytule "Powrót zabójczych pomidorów". Popularne w USA serie "Napisała: morderstwo", czy "Roseanne" sprawiły, że zaczął być dostrzegany. Jednak prawdziwa kariera aktora rozkwitła dopiero w 1994 roku, kiedy pojawił się w obsadzie serialu "Ostry dyżur". George Clooney czekał na tę rolę 12 lat. Wówczas nastąpił przełom i stał się sławny na cały świat. Zagrał jedną z głównych ról, Douglasa "Douga" Rossa, uzdolnionego lekarza. To przyniosło mu dwie nominacje do nagród Emmy i wiele propozycji filmowych za poważne pieniądze. Na dużym ekranie mogliśmy oglądać go w filmie Quentina Tarantino "Od zmierzchu do świtu" (1996 rok). W tym samym roku zagrał z Michelle Pfeiffer w "Szczęśliwym dniu". Późniejsze role sypały się jak z rękawa. Był m.in. "Batmanem", żeglarzem w "Gniewie oceanu" i złodziejem w "Ocean's Eleven" i "Ocean's Twelve". Jest zdobywcą dwóch Oscarów. Pierwszego otrzymał za drugoplanową rolę w filmie "Syriana" z 2005 roku, a drugiego za "Operację Argo" (2012).

Media pamiętają natomiast jego głośne związki. A tych trochę było. Pod koniec lat 80. spotykał się z Kelly Preston. Rozstał się z aktorką w 1989 roku i w tym samym ożenił się z Talią Balsam. Małżeństwo przetrwało niecałe cztery lata. Krótko był związany z modelką Lisą Snowdon. W 2001 roku spotykał się z Renee Zelweger. Później przez sześć lat z aktorką Kristą Allen. Następnie, zanim ponownie się ożenił, miał jeszcze trzy związki z mniej znanymi aktorkami i modelkami. Ku rozpaczy fanek z całego świata, w 2014 roku wziął ślub z prawniczką Amal Alamuddin. Od tamtej pory para jest nierozłączna. W 2017 roku Clooney po raz pierwszy został ojcem - ma bliźniaki - Alexandra i Ellę. Jesteście ciekawi, jak ewaluował wygląd George'a Clooneya? Zapraszamy do naszej galerii.

