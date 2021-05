Meghan Markle i książę Harry mają powody do świętowania. Ich syn Archie właśnie skończył dwa lata. Sławni rodzice na razie nie wspomnieli o tym fakcie w sieci, ale zrobiła to za to rodzina królewska. Co ciekawe, zdania internautów są podzielone.

Rodzina królewska złożyła życzenia Archiemu

Mimo że ostatnio relacje rodziców Archiego z rodziną królewską są napięte, to jednak ta druga nie zapomniała o urodzinach chłopca i złożyła mu życzenia na Instagramie. Obok nich znalazła się fotografia, która została zrobiona kilka dni po narodzinach Archiego. Meghan Markle pozowała wtedy w białej kreacji z paskiem w talii, a książę Harry w szarym garniturze. To właśnie on trzymał w ramionach synka.

Życzymy dziś Archiemu Mountbattenowi-Windsorowi wspaniałych drugich urodzin - napisała rodzina królewska, dodając emotikon czerwonego balonika.

Podobny post, tylko z innym zdjęciem, pojawił się również na profilu księżnej Kate i księcia Williama.

Co ciekawe, reakcje internautów pod wpisem są podzielone. Większość z nich jest oburzona życzeniami dla dwulatka!

To jest dziwne.

Nie powinniście wspominać o nich na tym profilu. To nie na miejscu.

Przecież oni nie są już royalsami! - komentowali wzburzeni internauci.

Część internautów doceniła jednak zachowanie rodziny królewskiej.

Klasa! Wspaniałe życzenia.

Królowa jest cudowną osobą.

Wszystkiego najlepszego dla Archiego! - pisali.

Archie Harrison Mountbatten-Windsor przyszedł na świat 6 maja 2019 roku. Jest pierwszym synem Meghan Markle i księcia Harry'ego. Nie otrzymał jednak książęcego tytułu, ale jest siódmy w kolejce do brytyjskiego tronu.